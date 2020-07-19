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الأحد 19 Jul 2020 08:15 ص

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محافظ «ساما» يشير إلى نتائج أسوأ على الأرجح في الربع الثاني

قال محافظ البنك المركزي السعودي يوم السبت إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.

محافظ «ساما» يشير إلى نتائج أسوأ على الأرجح في الربع الثاني


(رويترز) - قال محافظ البنك المركزي السعودي يوم السبت إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وقال أحمد الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو حزيران.

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

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