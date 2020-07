الرئيس الأمريكي وابنته يثيران جدلا واسعا بعد الترويج لمنتجات شركة أغذية

وأججت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه في البيت الأبيض على وهو محاط بمنتجات "غويا" للأغذية" المزيد من الجدل بعد أن قامت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس دونالد ترامب بنشر تلك الصورة على إنستغرام"

وحين شكك الكثيرون ولم يصدقوا أن الصورة حقيقية قام موقع سنوبس الذي يحقق في الأخبار المزيفة بتأكيد مصدر الصورة وحساب ترامب الرسمي الذي نشرها.

كما نشرت إيفانكا ترامب على صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورتها وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج “غويا" للأغذية، وعلقت باللغة الإنجليزية والاسبانية: "إذا كانت منتج من غويا، فستكون جيدة".

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020