مخاوف بريطانية من خسائر بالمليارات في رد صيني متوقع ضدها

تحاول بريطانيا توقع الرد الصيني على إجراءات أعلنت بريطانيا عنها أمس ضد شركة صينية وذكرت صحف بريطانية أن بعض الردود الصينية قد تأتي على شكل زيادة التعرفة على البضائع البريطانية خلال المحادثات التجارية المتوقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة. لكن التحرك ضد هواوي قد يدفع بكين إما إلى تشديد موقفها التفاوضي أو مقاطعة المحادثات بالكامل. ويمكن أن تذهب الصين أبعد من ذلك بحسب الصحيفة من خلال زيادة التعريفات الجمركية على واردات المملكة المتحدة ، مثل السيارات ، وبدء حرب تجارية كاملة مع بريطانيا.



كما يمكن أن تضع الصين المزيد من القيود البيروقراطية، حيث تعد السوق الصينية أساسية للعديد من الشركات البريطانية ، وقد تجعل بكين من الصعب على الشركات تصدير سلعها إلى هناك مما قد يؤثر بشكل كبير على المبيعات. كما تلفت صحيفة ديلي ميل إلى ضغوط صينية محتملة في قطاعات مثل السياحة والتعليم، ويمكن للحكومة الصينية الضغط على مواطنيها لتجنب السفر إلى المملكة المتحدة. وسيكون لذلك تأثيرا كبيرا ومضرا على قطاع السياحة وكذلك على قطاع التعليم العالي الذي يستقبل آلاف الطلاب الصينيين في المملكة المتحدة كل عام.

واتهمت الحكومة الصينية بريطانيا اليوم الأربعاء بالتواطؤ مع واشنطن لإيذاء الشركات الصينية بعد أن منعت عملاقة التكنولوجيا هواوي من العمل على شبكة الهاتف المحمول من الجيل التالي.

,أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أنه سيتم استبعاد شركة هواوي من العمل على شبكة الجيل الخامس لأن العقوبات الأمريكية جعلت من المستحيل ضمان سلامة المعدات الموردة من الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، هوا تشونيينغ: "بدون أي دليل ملموس ، اتخذت المملكة المتحدة مخاطر لا أساس لها كذريعة وتعاونت مع الولايات المتحدة للتمييز وقمع واستبعاد الشركات الصينية".

وتتهم واشنطن هواوي بأنها خطر أمني ، وهو ما تنفيه الشركة.

تضغط إدارة ترامب على الحلفاء الأوروبيين وغيرهم من أجل تجنب شركة هواوي، أكبر صانع لأجهزة التحويل لشركات الهاتف والإنترنت ، أثناء ترقية شبكات الاتصالات الخاصة بهم.

وذكرت تقارير في الصحافة البريطانية أن التخلص الكامل من أجهزة هواوي سيستغرق أعواما ولن يستكمل حتى سنة 2027. ونقلت عن ليو شياو مينغ ، سفير الصين لدى المملكة المتحدة ، "إن الطريقة التي تعامل بها هواوي ستتبعها عن كثب الشركات الصينية الأخرى" ، حيث قال إن القرار "قوض الثقة بين البلدين".

وقال ليو إن "هواوي ترمز فقط إلى كيفية تعاملك مع الصين" في التعليقات التي جاءت بعد أن اتهمت بكين في وقت سابق بوريس جونسون بكونها "مغفل أمريكا". وأضاف بأن :"هواوي موجود هنا في بريطانيا منذ 20 عامًا ، و لم تستثمر فقط بملياري جنيه إسترليني في هذا البلد ، بل قدمت 28000 وظيفة للبريطانيين ودفعت الضرائب وتساهم بشكل كبير في قطاع الاتصالات في البلد والمجتمع المحلي ، أنك ببساطة تتخلص من هذه الشركة ". وأضاف: 'الطريقة التي تعامل بها هواوي ستتبعها عن كثب شركات صينية أخرى.

"عندما تقوض الثقة المتبادلة ، سيكون من الصعب على الشركات الحصول على الثقة."

وقال السيد ليو إن معاملة حكومة المملكة المتحدة لهواوي ستعتبر "رمزية" في نهجها الشامل تجاه الصين.

وحذرت من أن تصرفات المملكة المتحدة "سترتب عليها كلفة باهظة" في حين قالت افتتاحية رأي في صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في افتتاحية أنه "من الضروري للصين أن تنتقم".

يلفت المقال بأن عدم رد بكين قد يوصل رسالة يفهم منها أن الصين يمكن أن تقع ضحية تنمر بسهولة ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة ضد المملكة المتحدة "شاملة ومؤلمة".

أعلن وزير الثقافة أوليفر دودن أمس أنه سيتم منع شركات الاتصالات من شراء معدات Huawei 5G من 31 ديسمبر هذا العام.