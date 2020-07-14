فشل مفاوضات تسليم ممتلكات رجل أعمال سوري في الخارج

وتلفت الصحيفة إلى أن في تقرير بعنوان «الحملة على الفساد» تتمدّد: حيتان المال في القفص إلى مصادر أكدت أن مخلوف «لا يزال في بيته في يعفور، وهو ممنوع من الخروج منه».

ويشير التقرير إلى تضارب المعلومات بشأن الوساطة الروسية، لكن بحسب ما علمت الصحيفة فإنها تقضي بـ«إحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن تتسلّمها الدولة السورية، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معها، ثم تبيعها وتنقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك».

وتقول المصادر إن «التسوية كانت قريبة جداً من الوصول إلى خاتمة سعيدة»، وقد وافق عليها الطرفان ــــ مخلوف والقصر الرئاسي ــــ إلا أنها سقطت في اللحظات الأخيرة «لأسباب لم تُعلم بعد».

وتشير المصادر إلى أن مخلوف «تراجع عن لغة التهديد والتصعيد، وهو بدا في الفترة الأخيرة خائفاً أكثر، ومنذ نحو أسبوعين كان قد توقّف عن تناول الطعام لعدة أيام، معلّلاً ذلك بالخوف من تسميمه». وخرج مخلوف الأسبوع الماضي، بعد فشل الوساطة، في منشور جديد على «فايسبوك»، قال فيه إن الحكومة «ألقت الحجز على كل شركاته وكل حساباته وعلى كل ممتلكاته، إضافة إلى إغلاق شركات تمويل صغيرة، كشركة نور»، التي قال إنها «تساعد ذوي الدخل المحدود». وبدت لهجة الرجل هذه المرة منخفضة عمّا سبقها، ما يعزّز الحديث عن خوفه المتزايد، وتأكده من جدية القصر الرئاسي في مساعيه.

يذكر أن الحكومة السورية تحاول مواجهة الضغوط الاقتصادية ، التي تُمارس عليها من قبل الولايات المتحدة والغرب من خلال حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة التي جاءت باسم قانون قيصر وتسعى لتأمير موارد مالية وفي هذا السياق أقرت منذ فترة قرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار على السوريين العائدين إلى بلادهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين السوريين.

قرار أثار السخط سواء من المقيمين أو العائدين إلى سوريا مع معاناة شديدة من الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة أمام العائدين من لبنان إلى بلدهم. وسيخسر هؤلاء أكثر من 50 دولار عند التصريف بسبب فروقات سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي.



وكان وزير المالية اقترح ذلك القرار قبل أكثر من شهر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وتم إقراره مؤخرا وينص على إلزام السوريين تصريف مبلغ 100دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى العملة السورية عند دخول الأراضي السورية مع استثاءات يستفيد منها من هم دون 18 عاما وسائقي السيارات العامة.