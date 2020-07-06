إيران تقول إنها شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج ورد أمريكي ساخر





وقال الأميرال علي رضا تنكسيري لمجلة صبح الصادق الأسبوعية ”أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج وخليج عُمان ستكون كابوسا لأعداء إيران“.

ونقل موقع الحرة الأمريكي عن مصدر أميركي في واشنطن بإنه "على النظام الايراني توفير أمن منشآته العسكرية والنووية قبل إطلاق التهديدات الكلامية ضد أمن دول الجوار"، وذلك تعليقا على إعلان إيران بناء "مدن صواريخ" تحت الأرض في الخليج.





وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لموقع الحرة ردا على تصريحات المسؤول الإيراني، إن "طهران تدرك فاعلية استراتيجية الردع الأميركية في المنطقة" وخصوصا "عقب عملية تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في يناير.

المسؤول الذي تحدث عبر الهاتف طالبا عدم ذكر اسمه، أوضح أنه من "الأجدر بطهران عدم ارتكاب أخطاء من خلال تهديد أمن المنطقة وزعزعتها".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر في 30 يونيو الماضي من "خيانة مهمة الأمم المتحدة"، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، معتبرا أن طهران تشكل تهديدا للأمن في المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لبيع الأسلحة وشرائها في أكتوبر 2020، وكانت هذه شكوى رئيسية من قبل منتقدي الاتفاق النووي عندما نوقش في عام 2015.

وحالما تنتهي مدة الحظر، سوف تصبح إيران حرةً بشراء الأسلحة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وتصديرها أيضا، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي كما تفعل اليوم بحسب الموقع.