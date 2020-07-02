هونج كونج تعتقل مشتبها به في طعن شرطي بعد احتجاجات على قانون الأمن

وكانت الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء وألقت القبض على أكثر من 300 شخص تظاهروا تحديا للتشريع الأمني الشامل الذي سنته الصين للقضاء على المعارضة.

ولم تخرج احتجاجات يوم الخميس.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن القانون الجديد خيانة للاتفاق الصيني البريطاني الخاص بمستقبل هونج كونج بعد إعادتها إلى الحكم الصيني عام 1997.

وأضاف لمحطة (سي.إن.بي.سي) يوم الخميس ”قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين وتفرضه الآن على هونج كونج خيانة للاتفاق الدولي الذي وقعوه، وهو قطعا غير مقبول بالنسبة للشعوب المحبة للحرية في أنحاء العالم“.

وفي أحدث مظاهر التوتر الدبلوماسي بسبب هذا القانون قالت الصين إن بريطانيا ستتحمل العواقب الكاملة لأي خطوة تخطوها لعرض توطين مواطني هونج كونج في المملكة المتحدة. ونصحت تايوان مواطنيها بتجنب زيارة هونج كونج أو ماكاو أو الصين أو المرور عبرها دون ضرورة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المعتقل كان على طائرة تابعة لخطوط كاثاي باسيفيك تتأهب للإقلاع إلى لندن عند إلقاء القبض عليه.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

وقالت الشرطة يوم الاربعاء إنها ألقت القبض على حوالي 370 شخصا بتهمة التجمع بالمخالفة للقانون وارتكاب مخالفات أخرى كان عشرة منها انتهاكا لقانون الأمن الجديد.

ويفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على الجرائم المتعلقة بالسعي للانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوة أجنبية. كما يؤدي القانون إلى فرض وجود لوكالات الأمن الصينية في هونج كونج للمرة الأولى ويسمح بتسليم المتهمين للصين لمحاكمتهم أمام محاكم تخضع للحزب الشيوعي.