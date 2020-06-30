محافظ البنك المركزي السعودي: توقعات صندوق النقد أشد تشاؤما من تقديراتنا

- قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنك المركزي يشجع البنوك التجارية على زيادة الإقراض من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة فيروس كورونا..

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة ”أشد تشاؤما“ من التقديرات السعودية نفسها. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 بالمئة هذا العام.

وأضاف الخليفي بالقول إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.