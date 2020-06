هجوم على بورصة كراتشي وسقوط 6 قتلى

ونقلت رويترز عن الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي يوم الاثنين لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا.

وقال الجيش إن شخصين آخرين قتلا أيضا.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

وأضاف ميمون ”قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون“.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ولطالما عانت باكستان من عنف الإسلاميين المتشددين لكن الهجمات أصبحت أقل تواترا في السنوات الأخيرة.

وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.

وقالت البورصة الباكستانية على تويتر ”لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف“.

There was an attack on the PSX compound earlier today. The situation is still unfolding and management, with the help of security forces, is managing the security and controlling the situation.



(1/2)#PSX— PSX (@pakstockexgltd) June 29, 2020