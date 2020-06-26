وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم "الاضطرابات"





وقال لشبكة فوكس بيزنس ”من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة، لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي“، مشيرا إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

وأضاف ”ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد...الاتجاه صعودي بقوة“.