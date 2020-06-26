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الجمعة 26 Jun 2020 11:45 م

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وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم "الاضطرابات"

واشنطن (رويترز) - قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يوم الجمعة إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام، وذلك رغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم "الاضطرابات"


وقال لشبكة فوكس بيزنس ”من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة، لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي“، مشيرا إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

وأضاف ”ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد...الاتجاه صعودي بقوة“.

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