لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأربعاء 24 Jun 2020 07:00 م

حجم الخط

- Aa +

الجيش السوري: إسرائيل ضربت عدة قواعد في أنحاء البلاد

(رويترز) - ذكر الجيش السوري يوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق البلاد أدت لمقتل جنديين، فيما قال منشقون عن الجيش ومصادر مخابراتية إنها موجة غارات استهدفت قواعد إيرانية.

الجيش السوري: إسرائيل ضربت عدة قواعد في أنحاء البلاد


وقال الجيش ”نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات“.

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ منشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان سابق للجيش أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غربي دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة.

واستهدف هجوم ثالث موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب البلاد، وأودى بحياة جنديين وأصاب أربعة.

اقرأ التالي

موديز: ديون تتكبدها الدول بسبب "كورونا المستجد" تعادل ضعف ديون الأزمة المالية

ثقافة العمل عن بعد، كيف تضمن ترابط فريق العمل وترسيخ ثقافة مؤسسية فاعلة

الولايات المتحدة تحقق فائضا تجاريا بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي مع دولة الإمارات