اعتراض صاروخ قرب العاصمة السعودية

أشارت رويترز إلى تأكيد شاهد عيان سمع دوي انفجارين وسحب دخان في السماء صباح اليوم على مشارف مدينة الرياض في استهداف خطير للمدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية من ( صنعاء ) باتجاه مدينة ( الرياض ) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن التحالف اعترض ثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون يوم الثلاثاء صوب مدينتي نجران وجازان علاوة على عدد من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات والتي أُطلقت باتجاه السعودية في ساعة متأخرة ليل الاثنين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبيناً أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.