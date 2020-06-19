موكيش أمباني: ريلاينس بلا ديون عقب عقد صفقات مع السعودية وأبو ظبي

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أعلن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز"، الشركة الرقمية الرائدة في الهند، حيث إن إتمام هذه الصفقة الاستثمارية يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة، إذ وقع الصندوق على اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32 في المائة من أسهم "جيو بلاتفورمز".

و أعلنت في وقت سابق مطلع الشهر الجاي اعتزام شركة "مُبادلة" استثمار 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في منصة "جيو بلاتفورمز"، حيث قال المكتب الإعلامي لأبوظبي في بيان عبر تويتر، إن "مبادلة"، وهي صندوق استثماري تابع لحكومة أبوظبي، ستحصل مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في "جيو بلاتفورمز".



وتأتي الصفقة تماشيا مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات، التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.



وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة: نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعد في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي في دولة الهند، ونتطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال "جيو بلاتفورمز"، التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو.



وأضاف "سيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة".



من جانبه، قال موكيش أمباني؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات، "تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع السعودية من مرحلة اقتصاد النفط. وتستمر هذه العلاقة لتقوية الاقتصاد الرقمي في الهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق الاستثمارات العامة في "جيو بلاتفورمز".



وأضاف "لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للسعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في "جيو بلاتفورمز"، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند". وتعد "جيو بلاتفورمز"، الشركة المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إنداستريز، منصة تقنية متطورة وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك، وقد حققت الشركة استثمارات مهمة في منظومتها الرقمية، وذلك بالاستفادة من تقنيات رائدة تشمل النطاق العريض والأجهزة الذكية والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي و"البلوك تشين".



جدير بالذكر هنا حصول "جيو بلاتفورمز" مؤخرا على استثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري.