الصين تستنفر بإجراءات عسكرية و تلغي رحلات طيران تجاري بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وصفت سي إن إن الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين أمس بأنها اجراءات عسكرية مشددة مع انتشار عناصر شرطة مسلحة في بعض المدن الصينية.

ألغت مطارات بكين قرابة 60% بمن رحلات الطيران التجاري أي قرابة 1255 رحلة طيران بحسب أسوشيتد برس فيما أكدت ذلك صحيفة الشعب اليومية وإن الرحلات التي تم إلغائها تمثل ما يقرب من 70 في المائة من جميع الرحلات التي تستقبلها العاصمة الصينية

وحث مسؤولو المدينة السكان على عدم مغادرة المدينة، كما فرضت عدة مقاطعات الحجر الصحي على المسافرين من بكين بعد تأكيد أكثر من 130 حالة جديدة في العاصمة في الأيام الأخيرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

كانت السلطات في مدينة بكين أعلنت رصد 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى نهاية 16 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للحد من انتشار المرض.

