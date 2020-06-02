إسبانيا ستسحب قواتها من العراق في شهر يوليو

ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن مصادر عسكرية قولها "إن سحب القوات في نهاية يوليو - تموز- يأتي نظرا لإتمام تلك القاعدة الواقعة جنوب شرق العاصمة على مسافة 45 كم، لمهمتها"، حيث كانت "جران كابيتان" إحدى مراكز "بناء قدرات الحليف" التي يديرها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وكانت القاعدة معنية بتدريب قوات الأمن العراقية.

ووفقا لصحيفة "إل باييس"، يوجد 550 جنديا إسبانيا في العراق، تمركز 330 منهم في قاعدة (بسماية) قبل تفشي جائحة "كورونا".

وقالت الصحيفة إنه سيجري ارسال وحدات شحن لتسليم القاعدة إلى السلطات العراقية وسيبقى أقل من 200 جندي اسباني في العراق.

ويوجد عدد قليل من الجنود الإسبان في بغداد في قاعدتي التقدم والتاجي وكان هؤلاء يقومون بتدريب وحدات مكافحة الإرهاب في مدينة التاجي (شمالي بغداد)، مبينة ان الجنود الإسبان الموجودين مع الفرقة العسكرية الأميركية الخاصة "تاسك فورس تورو"، قد انضموا للقوات الإسبانية في العراق. وتعتبر هذه الفرقة وحدة طائرات الهليكوبتر التي توفر النقل الجوي.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية ستقوم أيضاً بسحب قواتها المشاركة في إطار قوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أفغانستان نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.