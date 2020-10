ضربة قوية لـ تويتر بعد حجبه تغريدة الرئيس الأمريكي عن شبهة فساد لخصمه جو بايدن

أعلن جاك دورسي عن تراجعه عن حذف تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها الأخير لمقال لصحيفة نيويورك بوست حول ابن نائب الرئيس جو بايدن المرشح الرئاسي الذي اجتمع مع رجل أعمال أوكراني بعد أن قدمه ابنه هانتر بايدن له ، قبل ثمانية أشهر من الضغط على المسؤولين الأوكرانيين لإقالة المدعي العام الذي كان يحقق مع هانتر .

ونقلت الصحيفة إن تويتر يمارس الرقابة ضد تقرير لا يشكك فيه حتى المتهم به وهو ابن جو بايدن. ونشر دورسي تغريدة قال فيها إن اسلوب تواصل تويتر حول إجراءت الحجب مع مقال نيوبوست لم تكن جيدة وحظر مشاركة عناوين المقالات عبر تغريدة أو رسالة مباشرة بدون أي توضيح لسياق الخظر وسببه هو أمر غير مقبول.

وكان تقرير لمجلس الشيوخ صدر الشهر الماضي أشار إلى أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سمح لنجله هانتر بايدن وأعضاء آخرين من عائلته بإثراء أنفسهم من خلال الروابط مع الشركات والحكومات الأجنبية أثناء توليه منصبه. وتضيف أن هانتر بايدن يبدو أنه دفع لنساء مرتبطات بـ"عصابة بغاء أو اتجار بالبشر في أوروبا الشرقية".

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" رسائل مسربة من البريد الإلكتروني الخاصة بـ هانتر بايدن وشخص يدعى فاديم بوجارسكي، وهو مستشار إدارة شركة "بوريسما" القابضة الأوكرانية، والتي تمتلك مجموعة من شركات لاستكشاف وإنتاج الطاقة.

وشكر بولجارسكي في إحدى الرسائل هانتر على لقائه بوالده جو بايدن، وفي رسالة أخرى طلب منه التفكير في كيفية استخدام نفوذه من أجل مساعدة الشركة.

وبحسب الصحيفة، فإن هانتر بايدن قدم والده لإدارة الشركة الأوكرانية في عام 2015 عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما.

وتتناقض تلك المعلومات مع مزاعم بايدن بأنه لا علاقة له بعمل ابنه في شركة بوريسما.

ولفتت الصحيفة إلى أن هانتر بايدن عمل كمستشار لإدارة الشركة ويتلقى أجرًا يصل إلى 50 ألف دولار شهريًا، فيما يشتبه أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، في جو بايدن بأنه يستخدم نفوذه لمساعدة الابن في عمله بالشركة.

كما يواجه بايدن اتهامات بالضغط على السلطات الأوكرانية بهدف إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين،الذي كان يقود تحقيقًا ضد الشركة التي يعمل بها ابنه، ولكن المرشح الديمقراطي نفى كل تلك الاتهامات.

أجهزة كمبيوتر منسية!

وكان ابن جو بايدن قد ترك ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة في ورشة صيانة في الولايات المتحدة لكنه نسيها بما فيها من صور فاضحة لحفلات جنسية وتعاطي مخدرات في أوكرانيا مع آلاف الرسائل البريدية التي يشتبه بأنها تقدم أدلة على تورط جو بايدن بالفساد في تعاملاته في أوكرانيا واستغلال منصبه كنائب للرئيس باراك أوباما وقتها بحسب صحيفة ديلي بيست.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt— jack (@jack) October 14, 2020