غريت بليس تو وورك عن أفضل أماكن العمل للمرأة لعام 2020

أعلنت غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط الهيئة العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل عالية الثقة للمرة الأولى في المنطقة عن أفضل 40 بيئة عمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وتعليقاً على المناسبة، قال إبراهيم مغربل، المدير العام لمكتب غريت بليس تو وورك® في الإمارات العربية المتحدة: “تُظهر أبحاثنا أن الرجال يتمتعون بتجربة عمل أفضل من النساء ، وبالتالي ، نحن فخورون جدًا بإطلاق قائمة أفضل 40 بيئة عمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة، وتماشياً مع استراتيجيتنا لعام 2020 المتمثلة في تكريم المنظمات في جميع أنحاء المنطقة التي تعمل بجد لسد الفجوة بين الجنسين والحفاظ على ثقة عالية وثقافة عالية الأداء لجميع الموظفين."

وتصدرت كلية ويستفورد الجامعية قائمة أفضل بيئات العمل للمرأة ، تليها الخبير كابيتال في المرتبة الثانية ، سنشري فاينانشال في المرتبة الثالثة.

وجاء ترتيب غلاندر انترناشونال بانكينغ ، ذا ون ، ومجموعة الدباغ القابضة، والهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية ، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال ، ومجموعة لاندمارك ، وفايف هوتلز، من المرتبة الرابعة إلى العاشرة على التوالي.

أُخذت في الإعتبار جميع المؤسسات المعتمدة كأـفضل بيئة عمل – ولهذه القائمة بالتحديد تم إختيار أفضل 40 بيئة عمل من خلال التركيز على متوسطات إستبيان مؤشر الثقة© وفقاً لتقييمات الموظفات الإناث، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الإناث في كل منظمة إلى جانب المعاملة العادلة بغض النظر عن جنس الشخص.

كما صرح تنزيل الرحمن المدير العام لمكتب "غريت بليس تو وورك®" في المملكة العربية السعودية. "بأن المرأة تواجه اليوم مجموعة فريدة من التحديات سواء داخل مكان العمل أو خارجه تتراوح بين الأجور والإنصاف والتمكين وما إلى ذلك. وقد خلقت أفضل بيئات العمل في هذه القائمة إحساسًا أكبر بالإنصاف والتعاون والتطوير المهني للموظفات. تلك التجارب الإيجابية تمكّنهم من استخدام إمكاناتهم الكاملة في مكان العمل والعالم ".

تعمل دراسة المقارنة المعيارية السنوية لأفضل بيئات العمل على تقييم مستوى المصداقية والاحترام والعدالة والفخر والزمالة داخل المؤسسات، وتشكل جزءًا من أكبر استبيان للموظفين في العالم. يعتمد ثلثا درجة الشركة على التعليقات السرية لموظفيها بينما يتم الحصول على النتيجة المتبقية من تدقيق ممارسات الإدارة والموارد البشرية.

وأيضاً صرح مازن حرب، المدير العام لمكتب "غريت بليس تو وورك®" في الشرق الأوسط. "درسنا وجهة نظر الموظفات الإناث من خلال 60 جانبًا مختلفًا من ثقافة مكان العمل، بما في ذلك المصداقية والاحترام والعدالة والفخر والزمالة. ومن بين هذه المقاييس، كشفت أبعاد العدالة والإنصاف عن أكبر الفجوات في تجربة مكان العمل بين المرأة والرجل. حيث أن المرأة توجه، أكثر من الرجل، تمييز في التعامل من قبل الإدارة وكذلك عدم العدالة من حيث الترقيات وتوزيع أعمال المشاريع.

وقد ضمت لائحة "أفضل بيئات العمل للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي" عدد متنوع من المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل والإعلام وتجارة التجزئة والأزياء والسلع الاستهلاكية والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع.

مرفق القائمة الكاملة.

للاطلاع على القائمة ومعرفة المزيد حول كيفية بناء وتطوير بيئة عمل مميزة عمادها الثقة والقدرة على الحفاظ والمحافظة عليها ، يرجى زيارة الموقع www.greatplacetowork.me .