ترامب يهاجم مليارديرة ويتهمها بتبديد مليارات زوجها

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، تغريدة على تويتر، انتقد فيها لورين باول جوبز أرملة مؤسس شركة "أبل" ستيف جوبز، بعد تبرعها بمبلغ نصف مليون دولار لدعم حملة المرشح الرئاسي جو بايدن.

وجاء في التغريدة: "ستيف جوبز لن يكون سعيدا لأن زوجته تهدر المال الذي تركه لها على مجلة اليسار الراديكالية الفاشلة التي يديرها رجل مخادع (غولدبرغ) وتبث أخبار كاذبة وحاقدة".

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

وكانت ذي اتلاتيك قد تسببت بفضيحة ضد ترامب بعد نقل مزاعم إهانته وكشفت الصحيفة الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن ترامب ألغى رحلة إلى مقبرة "إيز مارن" الأمريكية- بسبب مخاوف من أن شعره قد يتشوه بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لمجلة "ذي أتلانتيك"، ألغى ترامب زيارة لمقبرة أمريكية قرب مدينة باريس في 2018 لأنه قال إنها "مليئة بالفاشلين" ونقل عن ترامب أ،ه أخبر كبار الموظفين أن المقبرة كانت "مليئة بالفاشلين" وأن الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم كانوا "عالة".

واعتبر ترامب أن أرملة ستيف جوبز تحرص على تأييد منافسه بالدعم المالي وتمويل وتأسيس جماعات مناهضة لاعادة انتخابه من خلال تجنيد صحيفة ذي اتلانتيك وجماعات ضغط لصالح انتخاب بايدن.



يذكر أن ثروة ستيف جوبز، التي تركها عقب وفاته بلغت 24 مليار دولار، وأوضحت أرملة مؤسس شركة أبل "لورين باول جوبز" أنها لا تنوي ترك ميراثه دون إنفاق، وسبق أن أوضحت لورين أنها ستنفق ثروة ستيف جوبز مع انتهاء حياتها .

وتنضم لورين في عداءها للرئيس ترامب إلى ملياردير آخر وهو الأغنى، جيف بيزوس مؤسس أمازون، الذي يمتلك بدوره صحيفة واشنطن بوست التي يسخرها بدوره للنيل من ترامب عبر تسريبات استخباراتية وأمنية متواصلة بعد عقود سخية وقعتها شركة أمازون للتخزين السحابي مع الاستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي.