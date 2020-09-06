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الأحد 6 سبتمبر 2020 05:00 م

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ترامب يهاجم مليارديرة ويتهمها بتبديد مليارات زوجها

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، لورين باول جوبز أرملة مؤسس شركة "أبل" ستيف جوبز، واتهمها بتبديد ثروة مؤسس أبل في صحيفة ذي اتلانتيك التي تمتلكها شراكة مع ثري آخر

ترامب يهاجم مليارديرة ويتهمها بتبديد مليارات زوجها
ترامب يهاجم مليارديرة ويتهمها بتبديد مليارات زوجها
كانت لورين قد ذهبت الشهر الماضي في رحلة بحرية على متن اليخت الذي تمتلكه بعد وفاة زوجها ستيف جوبز

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، تغريدة على تويتر، انتقد فيها لورين باول جوبز أرملة مؤسس شركة "أبل" ستيف جوبز، بعد تبرعها بمبلغ نصف مليون دولار لدعم حملة المرشح الرئاسي جو بايدن.

وجاء في التغريدة: "ستيف جوبز لن يكون سعيدا لأن زوجته تهدر المال الذي تركه لها على مجلة اليسار الراديكالية الفاشلة التي يديرها رجل مخادع (غولدبرغ) وتبث أخبار كاذبة وحاقدة".

وكانت ذي اتلاتيك قد تسببت بفضيحة ضد ترامب بعد نقل مزاعم إهانته وكشفت الصحيفة الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن ترامب ألغى رحلة إلى مقبرة "إيز مارن" الأمريكية-  بسبب مخاوف من أن شعره قد يتشوه بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لمجلة "ذي أتلانتيك"، ألغى ترامب زيارة لمقبرة أمريكية قرب مدينة باريس في 2018 لأنه قال إنها "مليئة بالفاشلين" ونقل عن ترامب أ،ه أخبر كبار الموظفين أن المقبرة كانت "مليئة بالفاشلين" وأن الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم كانوا "عالة".

واعتبر ترامب أن أرملة ستيف جوبز تحرص على تأييد منافسه بالدعم المالي وتمويل وتأسيس جماعات مناهضة لاعادة انتخابه من خلال تجنيد صحيفة ذي اتلانتيك وجماعات ضغط لصالح انتخاب بايدن.

يذكر أن ثروة ستيف جوبز، التي تركها عقب وفاته بلغت 24 مليار دولار، وأوضحت أرملة مؤسس شركة أبل "لورين باول جوبز" أنها لا تنوي ترك ميراثه دون إنفاق،  وسبق أن أوضحت لورين أنها ستنفق ثروة ستيف جوبز مع انتهاء حياتها .

وتنضم لورين في عداءها للرئيس ترامب إلى ملياردير آخر وهو الأغنى، جيف بيزوس مؤسس أمازون، الذي يمتلك بدوره صحيفة واشنطن بوست التي يسخرها بدوره للنيل من ترامب عبر تسريبات استخباراتية وأمنية متواصلة بعد عقود سخية وقعتها شركة أمازون للتخزين السحابي مع الاستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي.

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