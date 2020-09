ترامب يهاجم مليارديرة ويتهمها بتبديد مليارات زوجها

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، تغريدة على تويتر، انتقد فيها لورين باول جوبز أرملة مؤسس شركة "أبل" ستيف جوبز، بعد تبرعها بمبلغ نصف مليون دولار لدعم حملة المرشح الرئاسي جو بايدن.

وجاء في التغريدة: "ستيف جوبز لن يكون سعيدا لأن زوجته تهدر المال الذي تركه لها على مجلة اليسار الراديكالية الفاشلة التي يديرها رجل مخادع (غولدبرغ) وتبث أخبار كاذبة وحاقدة".

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020