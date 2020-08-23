منظمة اردنية تضطر لفتح تحقيق باعتداءات جنسية وحشية ضد صحافيات

وبعد أن قامت تلك المؤسسة بمحاولة التستر والنظر في اتهامات الضحايا لحالات التحرش، اضطرت تحت ضغوط الجهات الممولة لها والضجة التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية لتغيير موقفها.

فمع الكشف عن واقعة تحرش نجحت صحفيات وناشطات على إجبار المؤسسة بفتح تحقيق بشخص ارتكب اعتداءات جنسية عنيفة ضد ضحاياه

اللاتي يحاول فرض سطوته عليهن بأساليب غريبة ويباغتهن بالضرب قبل محاولته اغتصابهن بعد استدارجهن لأماكن عامة أو لا تثير الشبهات.

ويتهم ذلك الصحافي بأنه يستغل منصبه وأسماء مؤسسات عالمية يعمل معها بعد أن تسلح بمشاركته في ملفات صحافية دولية مثل أوراق بنما وغيرها، ومستفيدا من عمله بمؤسسة دولية تستجدي التمويل من العديد من الجهات بمزاعم أنها "أول شبكة في العالم العربي رائدة في ترسيخ صحافة الاستقصاء عربيًا وفق منهجية حداثية ومهنية"، فيما تتبجح بالقول إن الصحافة الاستقصائية مفهوم غريب في العالم العربي وأنها هي أول من يقدم تدريبا فيه.

ومع تداول تفاصيل الاعتداءات الوحشية التي ارتكبها ذلك الشخص على مدونة لنشطاء تمكنوا من المساعدة في كشف ما تعرضت له الضحايا بدأت القضية تتضح بوقوع عدد كبير من الضحايا على مدار سنوات عديدة.

وتكشف مدونة لناشطات يساعدن الضحايا عن تفاصيل رهيبة لأسلوب الاعتداءات التي قام بها ذلك الصحافي الاستقصائي المزعوم

elmodawana.com/all-testimonials/ في مؤسسة تزعم أنها تعتمد "منهجية حداثية ومهنية" وبالطبع كلام بلا معنى حين تؤكد إحدى الضحايا إن المعتدي "كان اكتر من سئ و غير مفيد بالمرة"، كما أن تلك المؤسسة مسؤولة عن الجرائم التي ترتكب من قبل مدربين يعملون أو عملوا لديها بدلا من أن تحاول التنصل من مسؤوليتها في تلك الجرائم.

يذكر أن المتهم قام بحذف معظم تدويناته الأخيرة في حسابه على فيسبوك حيث يتابعه قرابة 20 ألف شخص.

كما أن قضية وثائق بنما التي تباهى بها المتهم كشفتها منظمة ممولة من جورج سوروس ومنظمة فورد وكارنيجي وروكفلرز- وهي أخفت وثائق بنما لكي تكشف الأسماء التي يراد استهدافها وتخفي أسماء من لا يريدون كشفهم، أي انها لا تعتمد الشفافية وإتاحة وثائق بنما للجمهور بل مقتطفات تكشف شخصيات محددة حسب مصالح الجهة المعنية.