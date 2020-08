صحافي مصري ينفي تورطه بوقائع تحرش واعتداء جنسي في الوسط الصحفي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص بحسب بيان أصدره المجلس.

وأضاف البيان بأنه بناء على هذا، أعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش. وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.

استنكر العشرات من الصحفيات المصريات ما تم نشره من شهادات لزميلات صحفيات يتهمن الصحفي هشام علام بوقائع تحرش واعتداء جنسي واستغلال صلاحياته كصحفي ومدرب ومحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، بينها عمله كمدرب في نقابة الصحفيين المصرية.

ونفى علام تلك الاتهامات بعد أنت تصدر هاشتاغ #هشام_علام_مغتصب الوسوم الأكثر تداولاً في "تويتر" في مصر، حيث تفاعل المغردون مع الاتهامات التي طالت الصحافي هشام علام، بوقائع اغتصاب وتحرش بعدد من الصحافيات خلال السنوات الماضية.



وكانت صحافية تشارك في ورشة من تنظيم مؤسسة أريج الإعلامية مع علام وقتها ولكن شبكة أريج أعلنت دعمها لعلام ولم تقم بأي تحقيق في الموضوع حتى الآن وبل تتهم بالتنصل من مسئوليتها عن المدرب المتهم خلال عمله لديها. وتورد دراسة أجرتها "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" أن نحو 99% من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي. وتحتل مصر بالتالي المركز الأول عالمياً من ناحية نسب التحرش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها. كما أن القاهرة صنفت العام 2017 كأخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء، وفق دراسة لمؤسسة "تومسون رويترز

Quick dig into @ARIJNetwork shows how vocal their Editorial Consultant is in his support to @_HishamAllam. That in addition to their response (liberal BS about “legal proceedings”) say a lot about the organisational culture on rape & gender violence. #هشام_علام_مغتصب #ARIJ20 pic.twitter.com/RkFe3AdbRz— Leil-Zahra Mortada (@LeilZahra) August 21, 2020