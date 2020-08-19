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الأربعاء 19 أغسطس 2020 03:30 م

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إعلان أيكيا في البحرين يثير الجدل

يثير إعلان على مبنى أيكيا في البحرين جدلا واسعا على تويتر بعد ظهور خطأ تمثل في ترجمة إعلان إنكليزي

إعلان أيكيا في البحرين يثير الجدل

واختلفت الآراء في طبيعة الخطأ إن كان هفوة كبيرة في الترجمة ، وظهر الإعلان متضمنا بالخطأ تعليمات بضرورة ترجمة العبارة الإنكليزية، فيما أصر كثيرون بأن الشركة تتعمد ذلك لتستحوذ على أحاديث الناس وتنشر اسمها وموقع متجرها.

وغرد شاب باسم أحمد الخالد قائلا": : اعلان ايكيا بالبحرين.. خطأ ساخر أو تعمد للتسويق؟! #إيكيا"

وتناقل كثيرون على الشبكات الاجتماعية لقطات تظهر متجر أيكيا بعبارة "نفس اللي مكتوب بس بالعربي"

وننتظر رد أيكيا البحرين على هذه القضية وسيصار إلى نشر توضيح الشركة حول ذلك بمجرد وصوله.

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