إعلان أيكيا في البحرين يثير الجدل

واختلفت الآراء في طبيعة الخطأ إن كان هفوة كبيرة في الترجمة ، وظهر الإعلان متضمنا بالخطأ تعليمات بضرورة ترجمة العبارة الإنكليزية، فيما أصر كثيرون بأن الشركة تتعمد ذلك لتستحوذ على أحاديث الناس وتنشر اسمها وموقع متجرها.

تخلفنا اللغوي صار يطلع على شكل "إبداع" تسويقي؟ مش عارف شو اللفتة التسويقية في الموضوع، إلا إن كان كل ضجّة وترند هو "تسويق". المفروض الإعلان لو كان مقصود فعلًا يثير الاستياء لا الإعجاب. #إيكيا pic.twitter.com/ABRlZHXNum— Mohammad Zeidan (@mszeidan) August 19, 2020

وغرد شاب باسم أحمد الخالد قائلا": : اعلان ايكيا بالبحرين.. خطأ ساخر أو تعمد للتسويق؟! #إيكيا"

وتناقل كثيرون على الشبكات الاجتماعية لقطات تظهر متجر أيكيا بعبارة "نفس اللي مكتوب بس بالعربي"

وننتظر رد أيكيا البحرين على هذه القضية وسيصار إلى نشر توضيح الشركة حول ذلك بمجرد وصوله.