أبوظبي على أعتاب مرحلة جديدة من ازدهار الأعمال الإنتاجية



غافين غيبون- أريبيان بزنس: أطلق مايكل جارين، الرئيس التنفيذي لمنصة تو فور 54 ومؤسسة إيمج نيشن أبوظبي، على أبوظبي لقب "سنغافورة الجديدة"، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة إنتاج الأفلام والبرامج الترفيهية.

وفي حين ما زالت العاصمة الإماراتية بعيدة عن مرحلة المقارنة مع هوليوود وبوليوود، يتوقع جارين، الذي انضم عام 2011 إلى مؤسسة إيمج نيشن المختصة في إنتاج الأفلام بأبوظبي وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة twofour54 في وقت سابق من هذا العام، حدوث طفرة كبيرة في أعداد الأعمال الإنتاجية الجديدة التي تشهدها الإمارة، لا سيما بعد نجاحها لغاية الآن في مواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وباستثناء آيسلندا، كانت أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل الوحيدة التي سمحت بمواصلة عمليات الإنتاج خلال فترة الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة، حيث وصل الإنفاق أثناء عمليات التصوير لأكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، قال جارين أثناء حديثه مع مجلة أريبيان بزنس: "شملت إجراءات الإغلاق العالم بأسره، سواء في هوليوود أو بوليوود، وفي كُل مكان.

ونتيجة لذلك، نتوقع أن تشهد المدينة ازدهاراً كبيراً في أنشطة الإنتاج فيها، لا سيما مع إدراك الجميع الآن بأنّها المكان الأكثر أماناً على الكوكب لإنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية".



الإنتاجات الضخمة



ساهمت المشاريع التي أنتجتها إيمج نيشن في توظيف ما بين 600-1000 موظف للعمل ضمن طواقمها في أبوظبي والإمارات المجاورة لها، مع الالتزام الصارم بكافة إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك توفير فحوصات حرارة الجسم واختبارات الكشف عن كوفيد-19 لجميع أفراد الفريق، فضلاً عن التعقيم الدوري لكافة المعدات.

وأوضح جارين: "أتوجه بالامتنان الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنّها سجّلت أداء مميزاً على مستوى العالم لمواجهة تحديات هذه الجائحة سواء من حيث الاختبارات أو الإجراءات الوقائية التي وفرتها للسكان. مما انعكس بدوره على أدائنا وعلى فريق عملنا الذي أظهر مستويات عالية من الحرفية".

وكنتيجة لذلك، رسّخت أبوظبي مكانتها على خارطة القطاع، لا سيما وأنّ الإمارة تتوقع مجموعة من الأعمال الإنتاجية الضخمة في وقت لاحق من هذا العام وفي بداية العام المقبل.

وأضاف جارين: "أعتقد بأنّنا جاهزون للعب دور سنغافورة الجديدة، خصوصاً وأنّ نظرة الناس قد تغيرت، فقد كُنا مجرد وجهة بالنسبة لهم، لنصبح اليوم وطناً يحتضنهم ويمنحهم الأمان. وتتوجه الشركات إلى اختيار المدينة لتأسيس مقراتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولن يقتصر هذا الازدهار على أنشطة الإنتاج فحسب، بل سيمتد ليشمل جهود التنمية التي ستسهم في تأسيس منظومة مستدامة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه".



علامات فارقة



تحظى مؤسسة إيمج نيشن أبوظبي بنجاح باهر بالفعل؛ حيث نجحت في عرض المحتوى الذي أنتجته في أكثر من 400 مهرجان أفلام عالمي وحصلت على العديد من جوائز التقدير، بما فيها جائزتي أوسكار وجائزة بافتا وجائزة إيمي.

وقد أطلقت هذا العام مسلسل الميراث، العمل الدرامي السعودي العائلي الناطق باللغة العربية ذو النمط الأمريكي الأول من نوعه في العالم. كما نجحت في استقطاب عمليات تصوير عالمية ضخمة مثل فيلم "بهارات" البوليوودي وفيلم التشويق "6 أندرجراوند" من إنتاج نتفليكس.

كما أنتجت إيمج نيشن بالتعاون مع شركة وارنر برذرز بكتشرز وبارتِسِبانت ميديا ودابل فيتشر فيلمز، فيلم كونتيجين الأمريكي الشهير والذي لاقى رواجاً كبيراً خلال هذه الظروف

وعند بداية تفشي الجائحة، حقق الفيلم الذي أُطلق عام 2011 بمشاركة باقة من النجوم مثل كيت وينسلت ومات ديمونولورنس فيشبورن وجود لو وغوينيث بالترو، لقب ثاني أكثر أفلام شركة وارنر برذرز مشاهدة عبر الإنترنت بعد هاري بوتر بعد أن كان في المرتبة 270 في عام 2019.

وأردف جارين بأنّ المنافع الاقتصادية التي سيعود بها ازدهار قطاع الإنتاج ضخمة للغاية. فبحسب دراسة أجرتها مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز منذ عدة أعوام بتفويض من لجنة أبوظبي للأفلام، تصل عائدات كُل درهم إماراتي تستثمره اللجنة ضمن برنامج الحسومات على إنتاج الأفلام إلى 4.5 درهم إماراتي من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الإمارة.

وقال جارين موضحاً: "سيترك هذا أثراً كبيراً للغاية على اقتصاد الإمارة وعلى مختلف الصعد مع مرور الوقت. وسيكون توفير الوظائف أولى تلك المزايا، غير أنّ الناس عادة لا يُفكرون بتلك المنافع الاقتصادية من الدرجتين الثانية والثالثة.

وتشمل هذه المزايا أيضاً مجالات مثل تذاكر الطيران والفنادق وخدمات تقديم الطعام وتأجير السيارات، فضلاً عن زيادة عدد الأشخاص الذين سيعملون ويعيشون هُنا، وتأثير ذلك على قطاعات السكن والمدارس. وبالتالي، لا يقتصر ازدهار هذا القطاع على مجال الترفيه فحسب، بل سيتحول إلى رافد رئيسي للنمو الاقتصادي.

ونحن نمر، كما تعلمون، بفترة انتقالية تأخذنا من اقتصاد يعتمد على الموارد نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ومن شأن ازدهار شركات إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية والألعاب أن يُحول هذا القطاع إلى مساهم أساسي في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة".