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الأثنين 17 أغسطس 2020 01:00 م

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اتهام غوغل بحملة تضليل في استراليا

حذرت هيئة حكومية استرالية من حملة مضللة اطلقتها غوغل حول اجبارها على كشف أرباحها من الأخبار

اتهام غوغل بحملة تضليل في استراليا

واعتبرت هيئة حماية المستهلك الاسترالية ACCC أن اعلان غوغل الذي يظهر لمتصفحي الانترنت في استراليا يتضمن "معلومات مضللة" حول نتائج البحث في يوتيوب والاخبار.  وتفيد رسالة غوغل التي ىظهر كإعلان منبثق إن التعليمات الحكومية ستجبرها على كشف قيمة العائدات الإعلانية التي تجنيها غوغل من نقل أخبار وسائل الإعلام الاسترالية.

وتقوم غوغل باستهداف الأستراليين بإعلانات منبثقة ترتبط برسالة مفتوحة ضد قانون مقترح من شأنه إجبار غوغل على كشف قيمة عائداتها من الإعلانات أمام شركات الإعلام.

وتقول الهيئة إن غوغل وفيسبوك حققا أرباحا تتجاوز 6 مليارات دولار في استراليا عام 2018. وتنوي جهات حكومية استراليا فرض مشاركة جزء من عائدات الإعلانات التي  تجنيها غوغل وتبلغ عدة ملايين من الدولارات مع وسائل الإعلام والصحف الأسترالية.

وتجهز الحكومة الأسترالية منذ أشهر  تشريعًا لإجبار غوغل وفيسبوك على دفع حصة للناشرين المحليين مقابل المحتوى الذي يظهر في البحث والأخبار. وتعارض شركات التكنولوجيا هذا الاقتراح ، وتناشد اليوم غوغل بشكل مباشر مستخدميها الأستراليين في خطاب مفتوح ضد هذه  التشريعات

وتجادل غوغل بأنها توفر قيمة هائلة لوسائل الإعلام من تقديم روابط للمقالات وتوفير جمهور دولي ، مما يؤدي إلى حركة تولد الإعلانات.

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