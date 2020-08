اتهام غوغل بحملة تضليل في استراليا

واعتبرت هيئة حماية المستهلك الاسترالية ACCC أن اعلان غوغل الذي يظهر لمتصفحي الانترنت في استراليا يتضمن "معلومات مضللة" حول نتائج البحث في يوتيوب والاخبار. وتفيد رسالة غوغل التي ىظهر كإعلان منبثق إن التعليمات الحكومية ستجبرها على كشف قيمة العائدات الإعلانية التي تجنيها غوغل من نقل أخبار وسائل الإعلام الاسترالية.

وتقوم غوغل باستهداف الأستراليين بإعلانات منبثقة ترتبط برسالة مفتوحة ضد قانون مقترح من شأنه إجبار غوغل على كشف قيمة عائداتها من الإعلانات أمام شركات الإعلام.

وتقول الهيئة إن غوغل وفيسبوك حققا أرباحا تتجاوز 6 مليارات دولار في استراليا عام 2018. وتنوي جهات حكومية استراليا فرض مشاركة جزء من عائدات الإعلانات التي تجنيها غوغل وتبلغ عدة ملايين من الدولارات مع وسائل الإعلام والصحف الأسترالية.

Google Search and YouTube are now at risk in Australia. A new Gov law would force Google to provide you with dramatically worse products, could lead to your data being handed over to big news businesses, & may affect your ability to use these free services https://t.co/87VDbtVjqC pic.twitter.com/PRVZN7NkZv— googledownunder (@googledownunder) August 17, 2020