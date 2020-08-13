وفاة الملياردير الأمريكي سمنر ريدستون عن 97 عاما

توفي رئيس شركة فياكوم وسي بي إس، سمنر ريدستون عن عمر ناهز 97 عامًا. وهو قطب الإعلام الأميركي بنى إمبراطورية بمليارات الدولارات وتضم 170 شبكة تلفزيونية تصل لقرابة 700 مليون مشترك في حوالي 160 بلدا وتديرها ابنة سمنر وهي شاري.

ريدستون يعتبر صانع صفقات جريء عمل في المحاماة ثم حوّل سلسلة دور السينما التي ملكتها عائلته إلى واحدة من أكبر الإمبراطوريات الإعلامية وساعد في أطلاق قنوات مثل "إم تي في" و"كوميدي سنترال" وستوديوهات "بارامونت".

كان ريدستون، بصفته الرئيس التنفيذي لكل من شركتي سي بي اس وفياكوم يسيطر على الشركتين من خلال شركة ناشونال اميوزمنت الخاصة. ولكن في أوائل التسعينيات من عمره، أدت حالته الصحية إلى تنحيه في عام 2016 عن منصب الرئيس التنفيذي لكلا الشركتين.

بدأ موقعه كواحد من أقطاب الإعلام الرائدين في العالم يتلاشى في عام 2015 حيث بدأ المقربون منه في التشكيك في قدرته العقلية ورفعت قضايا قانونية بحقه للتحقق من أهليته العقلية.