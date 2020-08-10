شركة آبل تحاول منع تسجيل علامة تجارية على شكل إجاصة

تقدمت شركة أبل باعتراض على تسجيل شركة تطبيق اسمه بريبير Prepear الذي يأتي على شكل إجاصة تتدلى منها ورقة بالزعم أنه يتسبب بسوء فهم نظرا للشبه بينه وبين شعار التفاحة المقضومة من شركة أبل.

وتقدمت الشركة بالاعتراض على شعار يرمز لفاكهة الإجاص يشبه التفاحة في شعار أبل المسجل لها مما يولد تشويشا لشعار أبل المميز ويصعب على المستهلك التفريق بين خدمات ومنتجات الشركتين.

الاثنين، وترى فيه انتهاكا لقانون تسجيل العلامات التجارية (قانون لانهام Lanham Act.)

وكان شركة سوبر هيلثي كيدس صاحبة تطبيق بريبير قد تقدمت لتسجيل شعار بريبير الذي يتيح تخزين وصفات الطعام وخطط الوجبات الغذائية ويأي على شكل إجاصة مع ورقة تتدلى من تلك الفاكهة من الجانب الأيمن وتقول أبل إن ذلك يذكر من يشاهد الشعار بتفاحة أبل الشهيرة ويوحي بارتباط أبل بالشركة كما أنه يتشابه مع النشاط التجاري بينهما لا سيما وأن أبل لديها منتجات ترتبط الحمية والطعام

وتقدم راسل مونسون المؤسس الشريك لبريبير بعريضة لحشد الدعم على الإنترنت بحملة بعنوان "أنقذوا الإجاصة من التفاحة" كناية عن اسم شركة أبل وجمعت العريضة قرابة 14 آلاف توقيع حتى اللحظة بحسب موقع ذا فيرج.