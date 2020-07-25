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السبت 25 Jul 2020 07:15 م

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قناة الشرق التلفزيونية تعلن عن وظائف مع استعدادها للانطلاق

أنضمت زينة يازجي الى قائمة المقدمات في المحطة السعودية المتخصصة في الاقتصاد والسياسة

قناة الشرق التلفزيونية تعلن عن وظائف مع استعدادها للانطلاق
قناة الشرق التلفزيونية تعلن عن وظائف مع استعدادها للانطلاق

لم يصدر أي بيان بعد من قبل القائمين عن القناة، عن توقيت محدد لتبصر الشاشة النور إلا أن المحطة بدأت تعلن عن وظائف فيها.. في هذا السياق،  وتنشط صفحة تويتر بنشر عناوين الأخبار للمحطة، التي حملت عنوان «الشرق... نضع النقاط» قريباً. يذكر أن الشاشة تضم وجوهاً عدة من الاعلاميين ابرزهم زينة يازجي زوجة النجم عابد فهد التي سبق أن عملت في قنوات عدة ابرزها «العربية».

يذكر أن قناة  «الشرق نيوز»  كانت ستطلق باسم «بلومبيرغ الشرق» لكن تم تغير الاسم لاحقاً ويترأس الصحافي الفلسطيني نبيل الخطيب إدارة «الشرق نيوز»، وسيعلن لاحقا أسماء الإعلاميين في نشرات الاخبار .

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