تصريحات عنصرية كشفها صحافي تطيح بالمسؤولة التنفيذية في شبكة تابعة لديزني

وأبلغ بيتر رايس، المدير التنفيذي في «والت ديزني»، العاملين في رسالة عبر البريد الإلكتروني، حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها، بأنّ أسلوب فيديدا في الإدارة يتّسم بالفظاظة وبأنها لن تعود إلى الشبكة.

وكانت فيديدا، النائبة السابقة لرئيس الشبكة لشؤون المواهب والإستراتيجية التحريرية والاستثمار، قد أنكرت الاتّهامات عندما وردت في تقارير إعلاميّة في حزيران (يونيو) الماضي، ووصفتها بأنّها «مضللة بشكل لا يصدق».

وقالت إنّها كانت من المدافعين عن التنوّع وإنّ لديها سجلاً حافلاً في تعيين صحافيين ملوّنين وترقيتهم.

بعدها، أعطت شبكة ABC News فيديدا إجازة الشهر الماضي وحققت في الاتهامات، فيما قال رايس إن هناك حاجة للقيام «بعمل جاد» لتعزيز ثقافة الدمج والشمول في ABC.

وكانت تقرير للصحافي يشار علي قد لفت إلى أن فيديدا قالت لمذيعة معروفة- روبين روبرتس، طالبت بزيادة راتب بأن الشبكة " لا تجبرك على قطاف القطن" حتى تطالب بزيادة راتب، وقطاف القطن هو إشارة عنصرية تلمح إلى عمل الأمريكيين الأفارقة في قطاف القطن في أيام العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه واحدة من العديد من الممارسات والتصرفات العنصرية التي اتهمت بارتكابها فيديدا فضلا عن تحويل أجواء العمل إلى بيئة مسمومة.