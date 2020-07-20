وفاة الصحافي السعودي صالح الشيحي بعد إصابته بكورونا

ونعى الوسط الإعلامي والثقافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الراحل بعد إعلان وفاته معبرين عن حزنهم ومستذكرين لمناقب الفقيد ودورة الكبير والمؤثر في الساحة الثقافية بحسب صحيفة الرياض.

وبحسب العربية فإن صالح الشيحي كان كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا.

يذكر أن مقالات صالح الشيحي كانت تنال بمتابعة القراء السعوديين حين يتناول شؤون تهم الكثيرين وسبق أن أُوقف عن الكتابة مرتين لانتقاده وزراء سعوديون، كان الإيقاف الأول بسبب انتقادات وجهها لوزير البترول السعودي علي النعيمي، كما تم إيقافه عن الكتابة مرة أخرى بسبب مقالة ينتقد فيها وزير النقل السعودي ولفت الأنظار بعد لقاء معه في قناة روتانا خليجية؛ حيث اتهم جهات عامة بالمحاباة.