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الجمعة 17 Jul 2020 01:45 ص

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خارطة عنصرية ضد الشرق الأوسط تقيل مسؤولا في شركة ريد بول

تم تسريب خارطة استخدمتها شركة ريد بول ووصفت فيها الشرق الأوسط ببلاد الشر والقنابل

خارطة عنصرية ضد الشرق الأوسط تقيل مسؤولا في شركة ريد بول
الخارطة المسيئة
خارطة عنصرية ضد الشرق الأوسط تقيل مسؤولا في شركة ريد بول
فلوريان كلاس رئيس التسويق والترفيه والموسيقى أقبل لعرضه خارطة عنصرية رغم تنبيهه لضرورة تجنب عرضها.

وأفادت تقارير أن مسؤول التسويق في الشركة أصر على استخدام الخارطة في مؤتمر في فبراير عقد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار تقرير صحفي إلى أن الخارطة تتضمن توصيفات عنصرية للشرق الأوسط وأفريقيا.

ووضعت علامة على أفريقيا في الخارطة ووصفت فيها بالقول:" من هنا تأتي حيوانات حدائق الحيوان، فيما حمل الشرق الأوسط على الخارطة "عبارة أشرار وقنابل هنا" .

 وقال متحدث باسم الشركة إن ريد بول ترفض العنصرية بأي شكل ولا نوافق على أي سلوك مغاير لذلك.

وحضر قرابة 100 موظف مؤتمر الشركة الذي عرضت فيه الخارطة المسيئة وعبر العديد منهم عن صدمتهم للصور وقاموا بتوجيه شكوى للموارد البشرية في الشركة لكنهم لم يتلقوا أي استجابة .

 وطالب مطلع الشهر الجاري قرابة 300 موظف في الشركة المسؤولين فيها بالتعامل مع التوتر العنصري فيها لكن الشركة التي يعرف عن مالكها تأييده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تستجب لذلك.

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