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الجمعة 17 Jul 2020 01:00 ص

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خارطة عنصرية وصراع نمساوي أمريكي يطيح برئيس شركة ريد بول في الولايات المتحدة ويقيل مديرين آخرين

نقلت تقارير صحفية أن خارطة عنصرية تصنف المستهلكين حسب ألوان بشرتهم في دول العالم تسببت بفصل رئيس التنفيذي لشركة ريد بول في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصّر على عرضها في مؤتمر للشركة في فبراير الماضي.

خارطة عنصرية وصراع نمساوي أمريكي يطيح برئيس شركة ريد بول في الولايات المتحدة ويقيل مديرين آخرين
أقيل ستيفان كوزاك الرئيس التنفيذي لريد بول في الولايات المتحدة الأمريكية مع إيمي تايلر رئيسة التسويق بعد مطالبتهما بتحسين استجابة الشركة لمطالب أصحاب البشرة السمراء
خارطة عنصرية وصراع نمساوي أمريكي يطيح برئيس شركة ريد بول في الولايات المتحدة ويقيل مديرين آخرين
فلوريان كلاس رئيس التسويق والترفيه والموسيقى أقبل لعرضه خارطة عنصرية رغم تنبيهه لضرورة تجنب عرضها.
خارطة عنصرية وصراع نمساوي أمريكي يطيح برئيس شركة ريد بول في الولايات المتحدة ويقيل مديرين آخرين

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة النمساوية أقالت أكبر مسؤوليها في في الولايات المتحدة الأمريكية عقب توتر داخلي حول استجابة الشركة لحركة حياة السود مهمة. وأقيل ستيفان كوزاك الرئيس التنفيذي لريد بول  في الولايات المتحدة الأمريكية مع إيمي تايلر رئيسة التسويق بعد مطالبتهما بتحسين استجابة الشركة لمطالب أصحاب البشرة السمراء وتنويع التوظيف فيها. لكن فلوريان كلاس رئيس التسويق والترفيه والموسيقى أقبل لعرضه خارطة عنصرية رغم تنبيهه لضرورة تجنب عرضها.

 وتسببت ممارسات عنصرية للشركة برفع التوتر بين مديريها حيث طالب بعضهم أن تستجيب الشركة لوقف الممارسات العنصرية فيها حيث نشرت خارطة عنصرية في مؤتمر للشركة في فبراير الماضي واستخدمت صور ساخرة تصور الرئيس السابق باراك أوباما يلعب بالموز في إشارة عنصرية معروفة ضد سمر البشرة.

شركة "ريد بول" أحد أكبر مروجي الرياضة في العالم حيث تمتلك الشركة فريقاً رياضياً، بالإضافة إلى فريق للسباقات، ويعتبر مقرها الرئيسي في النمسا المرجع الأساسي لـ 164 فرعاً للشركة حول العالم، تواجه أزمات عديدة حاليا وأعلنت مؤخرا إعلاق استوديوهات انتاج الموسيقى في 11 مدينة حول العالم.

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