أكبر موقع أخبار في نيوزيلندا يوقف التعامل مع فيسبوك وانستاغرام

وتشير المذكرة من خامس أكبر موقع في البلاد إلى التخلي عن استخدام فيسبوك وانتساغرام رغم خسائر محتملة بأعداد الزوار.



وجاء التعيم من نائب محرر مجلة ستاف في مبادرة تعتبر تحديًا استثنائيًا لأكبر منصة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم. ويأتي إيقاف جميع الأنشطة في فيسبوك والشبكات الشريكة له ، ومن المحتمل أن تؤدي مبادرة الموقع إلى المساهمة في إحداث توجه عالمي ضد فيسبوك.

وتشير المذكرة التي ارسلت ببريد إلكتروني إلى أن ذلك يأتي لدوافع أخلاقية مع الجدل العالمي الذي أثاره فيسبوك وتسبب بإيقاف شركات لإعلاناتها فيه ومقاطعة المنصة.

ويشير نص المذكرة بالقول:""لقد توقفنا عن الإعلان في فيسبوك بعد وقت قصير من هجمات مسجد كرايستشيرش التي تم بثها مباشرة على فيسبوك ولم نكن نرغب في المساهمة مالياً في منصة تستفيد من نشر خطاب الكراهية والعنف. التجربة الحالية تأتي في سياق حركة المقاطعة الدولية ضد ، وتسري حتى إشعار آخر."

مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.. فيسبوك يعلن نيته تشديد قواعد البث الحي تشديد قواعد البث الحي ردا على استخدام هذه الخدمة لنشر وقائع الاعتداء الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس

يأتي ذلك بعد أن اتخذت مئات من الشركات العالمية الكبرى خطوات مماثلة ، بما في ذلك كوكا كولا وينيليفر وفورد وأديداس وستاربكس. وعلى النقيض من مبادرات مقاطعة متفرقة في الماضي

ترتبط جولة المقاطعة هذه برفض فيسبوك لتدقيق منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي اتهم كثيرًا باستخدام المنصة للتحريض على الانقسام والعنف.

قبل عدة أيام ، أخبر مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك الموظفين أن الشركة ليس لديها خطط لتغيير السياسات ، وأن المعلنين سيعودون ليتابعوا الإعلان في فيسبوك في وقت قريب بحسب تقارير صحفية.

في حين تأتي حصة كبيرة من عائدات Facebook من الإعلانات ، وصف زوكربيرج المشكلة أيضًا بأنها "قضية سمعة وشريك" ، وليس تهديدًا اقتصاديًا.

بالنسبة إلى Stuff ، ستسبب التجربة حتمًا انخفاضًا في عدد زيارات موقع الويب. في حين أن النسبة الدقيقة لحركة مرور الموقع التي تأتي من المنصات المملوكة لـفيسبوك غير معروفة لكنها ضئيلة ولا تتعدى 10% بحسب بعض التقديرات، وترمي الشركة بهذه المبادرة بقرابة مليون متابع لها على فيسبوك ووانستاغرام.