فصل كبار العاملين بقناة الحرة وراديو سوا من قبل مدير جديد عينه ترامب

تشهد الوكالة الأمريكية للإعلام التي تضم منصات إعلامية مثل إذاعة “سوا” ومحطّة “الحرة” عمليات فضل لكبار المسؤولين فيها من قبل مدير جديد عينه ترامب بعد اتهامات بهدر أموال دافعي الضرائب دون تحقيق نتائج ملموسة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نقلته مصادر أمريكية.

وجرى فصل ألبيرتو ميغيل فرنانديز، رئيس قناة الحرة وهو اليميني المتشدد الذي كان مسؤولا عن الإعلام الموجه للعالم العربي فضلا عن مُديرين مسؤولين عن منصات إعلامية في كل من الصين وروسيا بعد أن عين ترامب مديرا جديدا بحسب ما نقله موقع الراي اليوم.

ويلفت الموقع إلى أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي وهي مؤسسة ممولة من الحكومة الأمريكية ووظيفتها تحسين صورة الولايات المتحدة عالميا، تشهد انقلابا كبيرا تمّت خلاله الإطاحة وبشكلٍ مُهين بمُدراء أذرعها في الصين وروسيا والعالم العربي فيما أُجبر مدير عام صوت أمريكا على الاستقالة وكذلك مدير الوكالة المُتخصّصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

Proud of what we accomplished over the past three years at MBN, including at @alhurranews, humbled and honored to have worked with some great people, very talented journalists and writers in Springfield, Dubai, Beirut and throughout the region. 1/3— Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 18, 2020