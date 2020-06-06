الشارقة الرياضية تتوج على منصة ITP لجائزة "ديجيتال ستوديو الشرق الأوسط

حصدت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، جائزة "ديجيتال ستوديو الشرق الأوسط 2020"، عن فئة أفضل استخدام للرسوم المتحركة "أنيميشن "، وذلك عن "فلرات" هوية قناة الشارقة الرياضية 2019.

وتُقدم جوائز "ديجيتال استوديو" من المجموعة الإعلامية (ITB)، وتتوج الأفراد والمؤسسات والشركات، تكريماً لمساهمتهم المميزة في قطاع البث والإنتاج التلفزيوني والسينمائي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمنح الجائزة للجهة التي تمكنت من إثبات تأثير وفاعلية المحتوى الذي قدمته لدى المختصين بهذه الصناعة.

وتضاف جائزة "الشارقة الرياضية" إلى رصيد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث نالت إدارة الإبداع في الهيئة الجائزة الذهبية لأفضل غرافيك في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون التاسع في العام 2003، والجائزة الفضية عن فئة "أفضل عمل إنتاجي للهوية المؤسسية" على مستوى العالم لعام 2017، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان نيويورك الدولي لأفضل أعمال التلفزيون والأفلام.

وقال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، "تتبنى قناة الشارقة الرياضية منذ انطلاقها فكراً استراتيجياً قائماً على الاستثمار المتواصل في الجانب الإبداعي وتسخيره لخدمة جميع برامج وإنتاجات القناة، وهذا الاهتمام الكبير أثمر في السنوات القليلة الماضية فوز قناة الشارقة الرياضية، بالعديد من الجوائز العالمية والإقليمية، حيث سبق وأن حقق برنامج رياضة المرأة الميدالية الذهبية في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بالإضافة الى العديد من التكريمات الدورية والميداليات والجوائز الاعلامية التي تزين خزائن القناة".

وأوضح العوبد أن القناة تركز بشكل دائم على ابتكار كل جديد واستثنائي ليعرض على الشاشة، مشراً إلى أن البرامج والاستديوهات والإنتاجات تحرص على التجديد في نقل كل ما يهم المجتمع الرياضي المحلي والعربي، ليبقى المشاهد مواكبا للحراك الرياضي المحلي والعربي والعالمي.

وأضاف "يجسد الفلتر الذي نالت فيه القناة جائزة شركة ديجتال ستوديو الشرق الأوسط 2020 عن فئة أفضل استخدام للانيمشن ( الرسوم المتحركة ) واحدة من الرؤى التي تنطلق منها في تقديم محتواها الإعلامي، حيث يدمج بين أصالة رياضة الفروسية ومؤثرات الحركة المبتكرة، لهذا نال إعجاب النقاد والقائمين على هذه الجائزة، الأمر الذي يزيد من مسؤوليتنا لتقديم المزيد وبذل قصار الجهد لخدمة إعلام إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

بدورها، أوضحت لبنى حبش مدير إدارة الإبداع في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن فكرة إعلان "فلرات" هوية القناة جاءت نتيجة عمل فريق متميز ذو خبرة عريقة في مجال تصميم الإعلان التلفزيوني والغرافيك، حيث يتم دراسة الهوية المؤسسية لكل قناة بكل عناية واهتمام وبما يواكب الخطط الاستراتيجية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في هذا المجال".

وعبرت حبش عن فخر القناة بالمنافسة ضمن فئات جائزة "ديجيتال ستوديو"، وفوزها بجائزة أفضل استخدام للرسوم المتحركة، مؤكدة أن الفوز يعكس تميز قطاع الإنتاج التلفزيوني في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً أن هذه الجوائز تشهد منافسة كبيرة بين رواد هذا القطاع.

وقالت حبش: "يأتي هذه الفوز تكريماً للكوادر الموهوبة في الهيئة وخصوصاً فريق إدارة الإبداع، الذي يعمل بتوجيهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف المدير العام للهيئة، للوصول إلى الأفكار المتطور والمتجددة باستمرار لإبراز التطور الفني والتقني الذي تشهده قنوات الشارقة التلفزيونية".

من جهته، ذكر سيراج الدين رئيس قسم تصميم حركة الغرافيك في الهيئة، أن أهمية هذا الفوز تأتي من كونه عملاً جماعياً لكوادر مبدعين في الهيئة، قدموا أفكاراً مبتكرة وخلاقة وخصوصاً أن الهيئة تضم أفضل المتخصصين في المجال الفني ومصممي الغرافيك (2D و3D )، ونتطلع لتقديم كل ما هو جديد في عالم تصميم الغرافيك بما يليق بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والهوية المؤسسية لقنواتها.



يشار الى أن جوائز "ديجيتال ستوديو الشرق الأوسط"، التي انطلقت في العام 2005، تتضمن عدة فئات منها، أفضل استخدام للرسوم المتحركة، وأفضل إنتاج إعلامي، وأفضل تجهيز إضاءة، وأفضل إعداد ودعم تقني لبرنامج تلفزيوني، وأفضل محتوى تم إعداده، ومنصة العام لإيصال المحتوى.