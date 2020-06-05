ثروات مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من نصف تريليون دولار خلال جائحة كورونا

وقال التقرير إنه منذ 18 مارس آذار وعلى مدى 11 أسبوعا حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير ”هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود“.

وعلى مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرج بنحو 30.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار، فيما وصلت ثروة بيل غيتس إلى 98 مليار دولار.



وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.

يذكر أن جائحة كورونا تضافرت مع الخطر الأكبر الذي يهدّد الإعلام في الشرق الأوسط على سبيل المثال، هو نزوح الإعلانات من الدورة الاقتصادية في العالم العربي لصالح يوتيوب وفايسبوك في الولايات المتحدة.