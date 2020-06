صحيفة نيويورك تايمز تؤيد إرسال الجيش لقمع المظاهرات الأمريكية!

دعا مقال لإظهار القوة المهيبة للجيش الأمريكي في وجه المتظاهرين، و أثار قرار صحيفة نيويورك تايمز نشر مقال للسيناتور الجمهوري توم كوتن(ولاية اركنسو) غضب بعض العاملين في الصحيفة بحسب تقارير صحفية صدرت اليوم. لكن غضبهم كان من خوفهم على سلامتهم بين المتظاهرين بحسب تلك التقارير.

ودعا كوتن إلى إنزال الجيش لمواجهة الاحتجاجات في الشارع. ولا غرابة في ذلك فالصحيفة المقربة من المؤسسة الأمنية والعسكري تسارع دوما لإرسال الجيش الأمريكي للتدخل في أي بلد يشهد اضطرابات أو مظاهرات إذا كانت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول كوتن إن هذا الأسبوع شهد إدخال المدن الأمريكية في فوضى تعيد للأذهان العنف الذي شهدته البلاد في الستينيات.

ووقف محافظ نيويورك مكتوف اليدين في مانهاتن في وجه أسوأ أعمال شغب يوم الأثنين لتخرج الأمور عن السيطرة أمام جماعات لصوصية قامت بالسلب وجالت في الشوارع لتحطم وتسلب مئات الشركات والمتاجر وكان بعضهم يركب في سيارات فاخرة جمعت بين شغب أثرياء وعناصر إجرامية.

ويتابع بالقول إن أعداد عناصر الشرطة الضئيلة الذين خاب أملهم بضعف الساسة واجهوا تفوق عددي زاد من توتيرة العنف. في ولاية نيويورك ، دهس المشاغبون ضباطًا بالسيارات في ثلاث حوادث على الأقل. في لاس فيجاس ، أصيب ضابط شرطة وهو في حالة "خطيرة" بعد أن أطلق عليه مثيري الشغب النار على رأسه. وفي سانت لويس ، أُطلقوا النار على أربعة من ضباط الشرطة أثناء محاولتهم تفريق حشد يلقى الطوب ويشعل زجاجات بنزين. وفي حادثة منفصلة ، قُتل قائد شرطة متقاعد يبلغ من العمر 77 عامًا حتى الموت بينما كان يحاول منع اللصوص من نهب متجر.

You bet they would. The Times wanted US troops in most Arab counties especially where there is evidence of defiance against US and Israel. https://t.co/enZzWdXdAi— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) June 4, 2020