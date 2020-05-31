شاهد آخر لقطة لمصور رويترز قبل أطلاق شرطي النار على وجهه

(رويترز) - أصيب اثنان من فريق التصوير التلفزيوني التابع لرويترز بالرصاص المطاطي في منيابوليس مساء يوم السبت عندما دخلت الشرطة منطقة كان فيها حوالي 500 محتج في جنوب غرب المدينة عقب بدء حظر التجول في الثامنة مساء.

وأظهرت لقطات سجلها المصور خوليو سيزار شافيز ضابط شرطة وهو يصوب سلاحه إليه في الوقت الذي كانت الشرطة تطلق فيه الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وبعد دقائق أصيب شافيز ورودني سيوارد المستشار الأمني في رويترز بالرصاص المطاطي وهما يحتميان في محطة وقود قريبة.

وظهر الاثنان في لقطات وهما يهرعان للاحتماء ثم ترددت أصداء عدة طلقات وصرخ سيوارد ”أصبت في وجهي برصاصة مطاطية“.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8— Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) May 31, 2020

وسئل جون إلدر المتحدث باسم شرطة منيابوليس عن الحادث فطلب نسخة من المقطع المصور ولم يدل بتعليق آخر.

وشوهد سيوارد في وقت لاحق أثناء علاجه بالقرب من موقع الحادث من جرح عميق تحت عينه اليسرى. وأصيب الاثنان في الذراع كما أصيب شافيز في عنقه من الخلف.

وكان جليا أن الاثنين من العاملين في وسائل الإعلام. فقد كان شافيز يحمل كاميرا ويضع شارة الصحافة حول عنقه أما سيوارد فكان يرتدي سترة واقية من الرصاص وعليها شارة الصحافة.

ويعد ذلك الحادث أحدث اعتداء على صحفي يغطي الاحتجاجات التي تفجرت في الولايات المتحدة بعد موت جورج فلويد في منيابوليس.

فقد ألقي القبض على صحفي أسود على الهواء يعمل بشبكة سي.إن.إن التلفزيونية أثناء تغطية الاحتجاجات في المدينة يوم الجمعة.

وصرخت مراسلة تلفزيونية على الهواء في لويزفيل بولاية كنتاكي يوم الجمعة بينما ظهر على الكاميرا إصابتها بما بدا أنها كرة من الفلفل. واعتذرت الشرطة عن ذلك الحادث.

يذكر أن مراسل فرانس 24 الزميل علي بردى أشار في تقرير اليوم أن السيارة التي كان يستقلها قرب المدينة تعرضت لإطلاق نار فيما أصيب اثنين من طاقم التصوير معه وتعرضت مراسلة فرانس 24 الناطقة بالانكليزية لمواقف خطرة جعلتها تصرخ بأنها صحفية رافعة يديها.