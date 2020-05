شاهد هجوم متظاهرين على مركز "سي أن أن" في أتلانتا

هاجم متظاهرون مساء الجمعة مقر شبكة "سي أن أن" الإخبارية في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، وألقوا على مدخله مفرقعات نارية، ورشقوا واجهته الزجاجية بالحجارة، وسألت مراسلة في المبنى أحد المتظاهرين الذي اعتقل داخل المبنى عن سبب مهاجمته فقال:" التغيير".

وتتهم سي إن إن ووسائل الإعلام الأمريكية بمحاباة الشرطة وتأييدها طوال الوقت بحسب ما قلته بعض المتظاهرين.

وألحق الهجوم أضرارا في الجزء الأمامي من المبنى وفي مدخله حيث كان يتحصن عناصر من الشرطة، كما تصوره مقاطع الفيديو التي نشرتها الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

BIG escalation in Atlanta:



A police car has been set on fire amid #GeorgeFloyd protests pic.twitter.com/4DxL6rK4pY— Blayne Alexander (@ReporterBlayne) May 30, 2020