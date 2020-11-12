ضغط على الدولار وانتعاش الذهب بسبب تحديات لقاحات كورونا المستجد

وارتفع الذهب بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ«كوفيد-19» في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.

ونقلت أ ف ب أن التلقيح ضد وباء كوفيد-19 يعد تحديا جديدا بحد ذاته بسبب ثلاثة عوامل هي الوقت الضيق لتلقيح عدد ضخم من الأشخاص، وضرورة التلقيح باستخدام جرعتين ودرجات الحرارة المنخفضة جدا التي يجب تخزين كميات اللقاح فيها باستخدام الثلج الجاف.

وسيصبح اللقاح الذي طورته مجموعتا"بايونتيك" الألمانية "فايزر" الأميركية، أول لقاح مرخص له في الولايات المتحدة، ويجب أن يحفظ في ثلاجات خاصة ببرودة بمستوى 94 درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت (70 درجة مئوية تحت الصفر) في حين أن لقاح الانفلونزا يمكن حفظه في الثلاجة.