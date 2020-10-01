الذهب يرتفع مع بداية أكتوبر

وبحلول الساعة 05.55 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص كلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8% إلى 23.64 دولار للأوقية، فيما سجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع، وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6% إلى 902.40 دولار للأوقية، بينما ربح البلاديوم 0.7% إلى 2321.11 دولار للأوقية.(رويترز)