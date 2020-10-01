أعطال الشبكة والكمبيوتر توقف التداول بالبورصة اليابانية ليوم كامل

أعلنت بورصة طوكيو عن تعليق التداول في جميع الأسهم بسبب خلل في معدات النظام صباح اليوم الخميس وهو أول يوم في الربع الجديد من العام، ونقلت بلومبرغ أن التوقف سيكون لكامل اليوم.

مما سيكون له تداعيات على ثقة المستثمرين في الأسواق اليابانية بعد أن أوضحت TSE شركة البورصة اليابانية- (Japan Exchange Group Inc.) أنها تواجه مشكلة في نقل بيانات التداول وكذلك تلقي أوامر التداول وأنها ستعلن موعد جلسة التداول القادمة غدا.

ونفت البورصة وجود أي دلائل على تعرضها لاختراق كما حصل مع بورصة نيوزيلندا مما أوقف التداول لأربعة أيام في أغسطس الماضي.

كما علق التداول بالأسواق الأخرى في اليابان، بما في ذلك البورصات في سابورو وناغويا وفوكوكا . يتم تداول المشتقات ، بما في ذلك العقود الآجلة ، في بورصة أوساكا ، والتي لا تتأثر بإصدار النظام. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 في المتوسط ​​بنسبة 0.2٪ في أوساكا حتى الساعة 12:44 مساءً.

تعد سوق الأسهم اليابانية البالغة قيمتها 6.15 تريليون دولار ثالث أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. يوجد 2167 سهمًا مدرجًا في القسم العلوي من بورصة طوكيو للأوراق المالية ، حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي حوالي 22 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.