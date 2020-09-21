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الأثنين 21 سبتمبر 2020 12:30 م

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الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع، من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار
أسعار الذهب ترتفع بفعل هبوط الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1952.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1959.40دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.2 بالمئة، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب نحو 29 بالمئة هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

أريبيان بزنس

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