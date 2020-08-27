أنباء عن صدور أمر بالقبض على متهم باختلاس بـ 34 مليون ريال في الغاز والتصنيع

فيما أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، أفاد تقرير لموقع مال بصدور أمر بالقبض على المسؤول المالي المشتبه به في اختلاس مبلغ قدره 34.2 مليون ريال بشركة الغاز والتصنيع الأهلية، فيما أكدت المصادر أن الشركة تعاقدت مع مستشار عالمي هي شركة بروتيفيتي Protiviti كمستشار مالي للتحقيق والتدقيق في شبهة الاختلاس.

وظهرت شكوك الاختلاس من خلال صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال، وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.

وأكد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة.

وقامت الشركة بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة، حيث قالت إن المستشار لم يقم بالانتھاء من عمله بعد، وبالتالي فإنه لم یتم بعد تحدید أثر ھذه العملیات على ھذه القوائم المالیة الأولیة الموجزة.