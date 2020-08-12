دبي تقود صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية؛ ومصر تستقر

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة بقيادة ارتفاع واحد بالمئة لسهم مصرف الراجحي وقفزة بنسبة 3.1 بالمئة لسهم البنك السعودي الفرنسي.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.9 بالمئة، مدعوما بتقدم سهم الإمارات دبي الوطني 2.6 بالمئة.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه جرى حل جميع الصعوبات واستعادة كامل الخدمات المصرفية عبر جميع القنوات.

وصعد سهم العربية للطيران 1.8 بالمئة. ويوم الثلاثاء، نزل سهم شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات 1.8 بالمئة بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة في الربع الثاني من العام بواقع 239 مليون درهم (65.07 مليون دولار) نتيجة انهيار حركة المسافرين بسبب كوفيد-19.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، متأثرا بنزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7 بالمئة وانخفاض سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة قبيل إعلان نتائج أعمالها.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر مع تحرك الأسهم على المؤشر في نطاق ضيق، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.

خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير هذا الأسبوع، حتى مع تراجع التضخم إلى قاع ثمانية أشهر في يوليو تموز.

فمن بين 11 محللا شملهم الاستطلاع، توقع تسعة ألا يغير البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية يوم الخميس. وتوقع المحللان الآخران خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء: