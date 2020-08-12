أرامكو السعودية تعتزم إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق لسداد توزيعات أرباح.

نقلت صحيفة فايننشيال تايمز أن أرامكو السعودية تستهدف حاليا إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 20-25 مليار دولار في العام الجاري.

ونقلت ا ف ب أمس تراجع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 73,4% في الربع الثاني من 2020 على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة النفطية تراهن على انتعاش جزئي مع إعادة فتح الاقتصادات.

وبلغت أرباح أكبر شركة نفطية في العالم بحسب بيان نشرته على موقع سوق «تداول» المالي المحلي الأحد 24,62 مليار ريال سعودي (نحو 6,6 مليارات دولار) مقابل 92,59 مليار ريال (24,7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2019، أي بتراجع بلغ 73,409%.

وكانت أرامكو أعلنت في مايو الماضي عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام لتبلغ 16,66 مليار دولار مقارنة بـ 22,2 مليار في الربع ذاته من 2019.

وبذلك بلغت أرباح أرامكو في النصف الأول من العام الحالي 23,2 مليار دولار مقارنة بـ46,9% في العام الماضي، أي بتراجع إجمالي وصل إلى 50,474%.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني».

لكنّه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها».