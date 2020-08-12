مستثمر اماراتي يعزز حصته في شركة ألبسة مصرية

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أفادت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام مستثمر إماراتى بشراء 10 ملايين سهم جديد فى الشركة، بقيمة إجمالية 15.4 مليون جنيه تقريبا.
وقالت دايس للملابس، فى إفصاح للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة المساهم المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 1% إلى 2.94% من إجمالى الأسهم. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.54 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
وأظهر إفصاح الشركة ارتباط المساهم بشقيقه ، والذى يستحوذ على 12.8 % تقريبا من أسهم الشركة.
ويبلغ رأسمال المصدر لشركة دايس للملابس 106 ملايين جنيه، موزعة على 530 مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.