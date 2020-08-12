مستثمر اماراتي يعزز حصته في شركة ألبسة مصرية

وقالت دايس للملابس، فى إفصاح للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة المساهم المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 1% إلى 2.94% من إجمالى الأسهم. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.54 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر إفصاح الشركة ارتباط المساهم بشقيقه ، والذى يستحوذ على 12.8 % تقريبا من أسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة دايس للملابس 106 ملايين جنيه، موزعة على 530 مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.

