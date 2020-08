إعمار تسجّل عائدات بقيمة 9.032 مليار درهم إماراتي

حققّت شركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، أداءً اتّسم بالمرونة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 (يناير إلى يونيو) وذلك بتسجيلها إيراداتٍ بلغت 9.032 مليار درهم إماراتي (2.459 مليار دولار أمريكي) من جميع أصولها، وأرباح صافية بقيمة 2.007 مليار درهم إماراتي (546 مليون دولار أمريكي)، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلّفها تفشّي وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي ككل، حيث بلغت المبيعات العقارية للمجموعة 5.120 مليار درهم إماراتي (1.394 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير التي تبنّتها دولة الإمارات في مكافحة الوباء، والتي لاقت إشادةً كبيرة من جميع أنحاء العالم، فإن النتائج النصفية التي حقّقتها إعمار العقارية جاءت مدعومةً باستثمار الشركة المستمرّ في الحلول الابتكارية والرقمية في جميع عملياتها.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد العبّار، مؤسّس إعمار العقارية: "إن النتائج التي حقّقناها خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 أكدّت قدرتنا في المحافظة على قوتنا والتعامل مع مختلف الظروف والاستجابة لها بسرعةٍ ومرونة، وهو ما أظهرناه في تعاطينا مع تبعات أزمة وباء كوفيد-19. هذا الأداء يؤكد جودة منتجاتنا وابتكاريّتها وكفاءة من يعملون على تطويرها، ونحن ماضون قدماً في رفع مستوى خدماتنا ومنتجاتنا بما يفوق التطلعات عاماً بعد عام، وبما يضمن تطبيقنا لأعلى معايير الجودة في جميع مجمّعاتنا ووجهاتنا ".

وأضاف العبّار قائلاً: " لقد طبّقنا العديد من الاستراتيجيات التي أثبتت مرونة أنشطتنا، ومكّنتنا من تحقيق هذا الأداء القوي، والتي تضمّنت توسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا، وأنا على يقينٍ بأنه وبعد الخطوات التي اتخذناها في تعزيز ابتكاراتنا وتنمية مواهبنا والحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة النقدية، فإننا حقّقنا نتائج قوية ستمكّننا من تعزيز أدائنا مستقبلاً رغم التحديات التي نواجهها. والآن وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم الاستفاقة من صدمة الأزمة، فإنني على ثقةٍ بأن ما نمتلكه من تنوّعٍ في قاعدة أنشطتنا وكفاءة موظفينا وقوتنا المالية، سيشكّل الأسس

التي نستند إليها في المستقبل للتعامل مع أية أوضاع استثنائية، ولتطوير أنفسنا لنكون أكثر قوةً من أي وقتٍ مضى".



نظرة عامة على الأداء

قامت إعمار بتوسيع نطاق جهودها فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة في جميع وجهاتها ومجمّعاتها، وأطلقت العديد من المبادرات المبتكرة التي تضمن تواصلها الدائم مع عملائها.

وتتضمن المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها لتعزيز تجربة إعمار إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لشركة "إعمار العقارية" (emaar.com)، وخدمة الحجز الإلكتروني المباشر عبر الموقع الإلكتروني المذكور (emaar.com)، إلى جانب العديد من المبادرات والعروض من خلال تطبيق Emaar One، فضلاً عن قيام إعمار بإطلاق العديد من البرامج الجديدة التي تمكّن العملاء من التواصل معها مباشرةً.

وشملت هذه الخدمات الجديدة التي كشفت عنها إعمار، خدمة المساعد الافتراضي من خلال تطبيق MyEmaar الجديد الخاص بالوسطاء العقاريين، والذي يمثّل خريطةً تفاعليةً تشمل جولات افتراضية في كافة المجمّعات السكنية والعقارات التابعة للمجموعة على موقع (emaar.com)، إلى جانب خدمة Emaar One On the Go الفورية التي توفّر للعملاء مجموعةً لا مثيل لها من الخدمات المتميزة التي تصل مباشرةً إلى منازلهم ضمن مجمّعاتهم، إلى جانب توفيرها للمزيد من قنوات المبيعات الإلكترونية لتجار التجزئة خلال هذه الفترة الصعبة، عبر افتتاح متجر افتراضي على منصة "نون دوت كوم" للتجارة الإلكترونية.

إعمار للتطوير:

حققت "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV، إيرادات إجمالية بلغت 4.818 مليار درهم إماراتي (1.312 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي الأرباح 1.036 مليار درهم إماراتي (282 مليون دولار أمريكي).

وأكّدت إعمار للتطوير التزامها بتسليم كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحدّدة. وسلمت الشركة لغاية شهر يونيو من العام الجاري أكثر من 64.700 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الأخرى، مع أكثر من 43.500 وحدة تم تسليمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل الشركة حالياً على إنجاز أكثر من 29.000 وحدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 11.000 وحدة في مشروعاتها قيد التطوير في الأسواق الدولية.

وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 41.753 مليار درهم إماراتي (11.368 مليار دولار أمريكي)، بما فيها 29.569 مليار درهم إماراتي (8.050 مليار دولار أمريكي) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

إعمار مولز والأنشطة التجارية الأخرى:

أعلنت مجموعة إعمار مولز، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARMALLS والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تسجيلها عائداتٍ إجمالية بقيمة 1.657 مليار درهم إماراتي (451 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي أرباحها 345 مليون درهم إماراتي (94 مليون دولار أمريكي) عن الفترة نفسها، حيث أكدت النتائج التي حققتها المجموعة، والتي تعززت ببداية قوية للسنة، مرونة أنشطتها وقدرتها على التعامل مع التحديات وقوة الأسس التي تستند إليها في عملياتها.

وواصلت مجموعة إعمار مولز تحقيق نموٍ مستدام من خلال مبيعات التجزئة عبر القنوات المختلفة، في الوقت الذي كانت فيه منصة "نمشي" الإلكترونية أكبر مساهمٍ في إيرادات المجموعة، وهي المنصة التي استحوذت عليها "إعمار" بالكامل في العام 2019، حيث سجل موقع التجارة الإلكترونية المتخصص في مجال الأزياء والموضة إجمالي عائدات نصف سنوية بقيمة 664 مليون درهم إماراتي (181 مليون دولار أمريكي)، بنموٍ بلغ 57% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت أنشطة إعمار في قطاع الضيافة والترفيه والـتأجير التجاري بإيرادات وقدرها 831 مليون درهم إماراتي (226 مليون دولار أمريكي) من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت إيرادات هذه الأنشطة مع عائدات إعمار مولز ما مجموعه 2.488 مليار درهم إماراتي (677 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 28% من إجمالي إيرادات مجموعة إعمار العقارية.

إعمار الدولية:

سجلت عمليات إعمار في الأسواق الدولية إيراداتٍ بقيمة 1.726 مليار درهم إماراتي (470 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، وهي تعادل الإيرادات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت عمليات إعمار الدولية حتى اليوم بنسبة 19% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وجاءت هذه النتائج مدعومةً بعمليات الشركة الناجحة في كلٍّ من مصر وباكستان، بما في ذلك إطلاق كل من مشروع كايرو جيت المتعدد الاستخدامات، ومشروع برج بانوراما في كراتشي.