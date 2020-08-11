إعمار مولز تحقّق إيرادات بقيمة 1.657 مليار درهم إماراتي

انخفضت أرباح "إعمار مولز 69% خلال النصف الأول فيما نمت إيرادات "نمشي" بنسبة 57% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 664 مليون درهم إماراتي (181 مليون دولار أمريكي، فيما

وأعلنت مجموعة إعمار مولز عن تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 1.657 مليار درهم إماراتي (451 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير-يونيو)، فيما بلغ صافي أرباحها 345 مليون درهم إماراتي (94 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها، حيث أكدت النتائج التي حققتها المجموعة مرونة أنشطتها وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وتعليقاً على نتائج النصف الأول من العام 2020، قال محمد العبّار: " لا شك في أن الأزمة الأخيرة شكّلت تحدياً بالنسبة لنا، ورغم ذلك أعتقد أنّ نتائج إعمار مولز أظهرت قوةً ملحوظة ومرونة كبيرة في مواجهة تلك التحديات، بفضل ما نعمل على تطويره بشكلٍ متواصل من الابتكارات الحديثة إضافةً إلى تنوّع أنشطتنا، إلى جانب استثماراتنا الضخمة في التكنولوجيا الرقمية التي تعزّز من تواصل عملائنا مع منتجاتنا وخدماتنا، حيث أطلقنا مركز دبي مول التجاري الإلكتروني لتلبية الاحتياجات المتغيّرة بسرعة للمتسوّقين خلال هذه الأوقات الاستثنائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، ما يجعلنا نتطلّع إلى المستقبل بثقة أكبر".

وأضاف قائلاً: "نحن حريصون على أن نوفر لزوّارنا تجربة التسوّق الأكثر أماناً على مستوى العالم بمراكزنا التجارية. إلى جانب ذلك، فقد اتخذنا العديد من التدابير التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لاستعادة الانتعاش الاقتصادي، إذ قمنا بخفض نفقاتنا التشغيلية، وقدّمنا العديد من الدعم للمستأجرين، ونحن على ثقةٍ بأن الإمارات ستستأنف استقبال السيّاح الدوليين بنفس الوتيرة السابقة في أقرب فرصة ممكنة".

نمشي

واصلت مجموعة إعمار مولز تحقيق نموٍّ مستدام من خلال مبيعات التجزئة عبر القنوات المختلفة، في الوقت الذي كانت فيه منصة "نمشي" الإلكترونية أكبر مساهمٍ في إيرادات المجموعة، وهي المنصة التي استحوذت عليها "إعمار مولز" بالكامل في العام 2019، حيث سجل موقع التجارة الإلكترونية المتخصص في مجال الأزياء والموضة إيرادات نصف سنوية بقيمة 664 مليون درهم إماراتي (181 مليون دولار أمريكي)، بنموٍّ نسبته 57% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو الكبير في إيرادات المنصة خلال النصف الأول من العام الجاري مدعوماً بالطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، إلى جانب النمو المتسارع الذي تحقق في السوق السعودية.

معدلات الإشغال وإقبال الزوّار

سجّلت معدلات الإشغال في كافة الأصول التابعة للمجموعة، بما في ذلك دبي مول، ودبي مارينا مول، ومجمّع الذهب والألماس، وسوق البحار، إلى جانب المراكز التجارية في المجمّعات، استقراراً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في العام 2019، فيما عكست معدلات الإشغال المرتفعة التي بلغت 92% في خضم هذه الأزمة، التزام المجموعة تجاه شركائها. كما شهدت المراكز التجارية التابعة للمجموعة إقبالاً ملحوظاً من جانب الزوّار، بفضل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها لضمان سلامة جميع الزوّار والمستأجرين والموظفين على حدٍّ سواء.

وفي إنجازٍ هو الأول من نوعه على مستوى المراكز التجارية في جميع أنحاء العالم، حصد دبي مول نجمة اعتماد من المجلس الاستشاري للمخاطر البيولوجية العالمية (GBAC)، التابع لجمعية النظافة العالمية (ISSA) لأفضل ممارسات النظافة الصحية.

سياسة تخفيف أعباء المستأجرين

تبنّت إعمار مولز سياسة تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين في مراكزها التجارية نتيجة تأثرهم بفترة الإغلاق (من 25 مارس حتّى 27 أبريل)، مع مواصلة تطبيق هذه السياسة ما بعد فترة الإغلاق (من 28 أبريل حتى 31 أغسطس)، باعتبار ذلك جزءاً من التزام المجموعة تجاه المستأجرين والجهود المبذولة لتقديم الدعم لهم ضماناً لاستمرارية أنشطتهم التجارية. وشملت هذه السياسة تطبيق آلية تناسبية بين معدلات الإيجار والعائدات التي يحققها المستأجرون.

تسليط الضوء على عمليات الشركة

عملت إعمار مولز على تعزيز المعايير التي تتبنّاها فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، من خلال إضافة كاميرات التصوير الحراري وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس حرارة الزوّار، إلى جانب العديد من التدابير الأخرى التي تضمنت تبنّي أنظمة الدفع دون تلامس، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة، وإجراءات التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الكمامات، والتدريب المكثّف للموظفين، وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى التي تتماشى مع معايير الصحة والسلامة التي حدّدتها حكومة الإمارات والتي حظيت بإشادة عالمية.

واستأنفت نافورة دبي عروضها الشيّقة أمام ضيوفها اعتباراً من الخامس من يونيو 2020، مع اتبّاع إجراءات صارمة تضمن صحة الزوّار وسلامتهم.

الفعاليات المستقبلية

تواصل إعمار مولز التأكيد على أهمية صحة وسلامة جميع الزوّار والموظفين، بما في ذلك خلال الفعاليات والعروض الترويجية المقبلة. ويمكن للزوّار الاستفادة من مفاجآت صيف دبي في دبي مول من 9 يوليو حتّى 29 أغسطس، والتي تتضمن مسابقات وعروضاً ترويجية متميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 75% لأكثر من 300 علامة تجارية.

وتماشياً مع استراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في المراكز التجارية التي تضمها مجمّعات الشركة، تعمل إعمار مولز على إعادة تطوير قرية مجمّع السهول لزيادة مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير بحوالي 95,000 قدم مربع، ومن المقرّر إنجاز أعمال البناء خلال العام الجاري.

كما رسخت إعمار مولز شراكتها مع مجموعة "تايم آوت" لافتتاح أول متاجر "تايم آوت ماركت" في المنطقة ضمن سوق البحار، حيث سيتمكّن الزوار من الاستمتاع بأشهى المأكولات التي سيقوم بتحضيرها 16 من أفضل الطهاة في دبي. ومن المقرر افتتاح "تايم آوت ماركت" خلال الربع الأول من العام 2021، وسيمتد على مساحة تتجاوز 30.000 قدم مربع، وسيوفّر تجارب ثقافية متميزة ويضم 3 ردهات تتّسع لنحو 670 مقعداً.