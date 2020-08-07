السعودية "سابك" تسجل خسائر بقيمة 590 مليون دولار بسبب انخفاض المبيعات

وسجلت "سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم خسائر بقيمة 2,22 مليار ريال (592 مليون دولار) من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو، مقارنة بصافي أرباح بلغ 2,03 مليار ريال (541 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع هيئة السوق المالية السعودية "يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1,18 مليار ريال سعودي".

وبحسب الشركة فإنها تكبدت خسائر بلغت 872 مليون دولار في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي مقارنة مع ارباح صافية بلغت 1,4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 وذلك لنفس الأسباب.

وكانت أرامكو السعودية أتمت في حزيران/يونيو الماضي صفقة استحواذها على 70% من عملاق البتروكيماويات سابك مقابل 69,1 مليار دولار.

وحصلت الشركة على الحصة التي كانت مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.