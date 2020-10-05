سفاري دبي تفتح أبوابها للزوار

وتعمل سفاري دبي بسعة 40% وسط تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

ويتضمن اليوم الأول 3 فعاليات خلال الافتتاح هي: العروض الإفريقية وتشمل تقديم عرضين لفرق شعبية إفريقية وعروض صينية كما سيتم تقديم عروض رئيسية ََلمخلوقات العالم المذهلة وعرض الطيور الجارحة.

وتم استخدام الكاميرات الحرارية والأجهزة اليدوية لقياس درجة حرارة الزوار، ووضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي على الأرض، إلى جانب توفير جهاز آلي لبيع الكمامات والقفازات، ووضع خطة لتقليل عدد الركاب في المواصلات الداخلية، وتوفير معقمات الأيدي، ووضع لوحات إرشادية بالتعليمات الاحترازية التي يجب اتباعها والخاصة بالتباعد الجسدي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل زائر وآخر.