طرق دبي تحدد شروط مجانية المواقف لكبار المواطنين

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تعطي فئة كبار المواطنين الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً، الحق في إصدار تصريح يعفيهم من رسوم المواقف العامة في دبي، ويمكن لهم اختيار الوسيلة الأنسب للاشتراك، بحيث يصدر التصريح للمركبة التي يقودها كبير السن، أو أن يصدر التصريح ببياناته الشخصية، وبذلك يمكنه استخدامها في أي مركبة يستقلها بوضعها على الجهة الداخلية للزجاج الأمامي، ويجدد الاشتراك كل ثلاث سنوات، لمنع إساءة استخدامه من قبل شخص آخر في حال وفاة المستفيد.

وأضافت الهيئة أنه يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة، أو عبر مراكز خدمة المتعاملين، ويمكن الحصول على بطاقة التصريح عبر «واتس أب».

وأشارت إلى أن مفتشي الهيئة يتولون عملية مسح لأرقام المركبات عبر أجهزة ذكية، والتي بدورها تظهر دفع المركبة للرسوم في نظام المواقف التابع للهيئة، كما تبين إذا كان لديها اشتراك بباقات موسمية أو أنها معفاة أساساً من دفع الرسوم، كما في حالة كبار المواطنين.

وأضافت أنه في حال إصدار كبير السن التصريح للمركبة فلا داعي لوضع البطاقة البلاستيكية في الواجهة الزجاجية، لأن المركبة معرّفة في نظام المواقف، على أنها لشخص معفى من الرسوم.

ووفقاً للهيئة فإن مجانية المواقف العامة للمركبات في دبي، خدمة متوافرة لكبار المواطنين في الإمارة منذ سنوات عدة، وتم التأكيد عليها في التشريع الصادر عام 2016 بشأن المواقف العامة للمركبات، كما يستفيد كبار المواطنين أيضاً من تسهيلات أخرى في خدمات النقل، مثل استفادتهم من خصم 50% من الرسوم عند استخدامهم الحافلات العامة في دبي، وخصم 50% على رحلة مركبة الأجرة عند الحجز عبر خدمة «هلا».