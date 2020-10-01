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الخميس 1 أكتوبر 2020 10:00 ص

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ديزني تكشف عن جزء جديد لفيلم الأسد الملك

أعلنت «ديزني» عن تتمّة لفيلم «الأسد الملك» من توقيع باري جنكينز مخرج «مونلايت».

ديزني تكشف عن جزء جديد لفيلم الأسد الملك
النسخة الثلاثية الأبعاد من الفيلم حصدت أكثر من 1.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من آراء النقّاد الفاترة، حققت هذه النسخة الثلاثية الأبعاد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير نجاحاً عند خروجها إلى الصالات في عام 2019، حاصدة أكثر من 1.6 مليار دولار في العالم، بفضل مشاركة نجوم أعاروا أصواتهم للشخصيات، من أمثال بيونسيه.

وبات الفيلم المتمحور حول مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر لمقتل والده العمل الأكثر درّاً للأرباح من النسخ التي حدّثتها «ديزني»، مع ميزانية مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يلجأ القيّمون على تتمّة الفيلم إلى الوصفة التكنولوجية عينها المعتمدة في النسخة الأولى، والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة وصور افتراضية.

ولم تكشف «ديزني» عن أي تاريخ أو تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.

وقال باري جنكينز - الذي حاز مع «مونلايت» أوسكار أفضل فيلم سنة 2017 - إنه كبر مع شخصيات «الأسد الملك» عندما كان يساعد شقيقته في رعاية ولديها في التسعينات.

وصرّح المخرج ذو الأصول الإفريقية في بيان، تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، بأن «فرصة التعاون مع (ديزني) لإثراء قصّة الصداقة والحبّ والاستدامة هذه مع مواصلة مهمتي القاضية بتوسيع تمثيل الجالية الإفريقية هي بمثابة حلم يستحيل حقيقة».

أريبيان بزنس

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